WiseChip stellt Produkte der Touch-OLED-Display-Serie auf der Embedded World 2020 vor

WiseChip®, (www.wisechip.com.tw), wird auf der diesjährigen Messe Embedded World, die vom 25. bis 27. Februar in Nürnberg (Deutschland) stattfindet, am Stand (#Halle 1-1-163) seine neuen Produkte der Touch-OLED-Display-Serie vorstellen. Besucher können sich hier aus erster Hand von der Vielfalt und Innovation der OLED-Displays von WiseChip überzeugen.Heute sind fast alle Anwendungen mit Touch-Funktionen ausgestattet. WiseChip wird das 3,12-Zoll, 1,17-Zoll, 0,96 -Zoll-OLED-Display mit Touchfunktion auf den Markt bringen, um verschiedene Anwendungen zu bedienen.WiseChip gewann den Taiwan Excellence Award 2019 für seine neuesten Produkte der Touch-OLED-Display-Serie, die eine Berührungserkennung auf der bestehenden Display-Modulstruktur bieten. Die dünnere Stack-up-Struktur erhöht die Lichtdurchlässigkeit und verbessert die Anzeigequalität des Panels, die sich bereits durch hohe Helligkeit, hohes Kontrastverhältnis und einen weiten Betrachtungswinkel auszeichnet.Die OLED unterstützt bis zu 4 Tastenbereiche für die Berührungserkennung und Gestenerkennung, einfaches und doppeltes Antippen, langes Antippen und Schiebegesten (oben/unten und links/rechts), Bedienung mit Handschuhen und Bedienung mit nassen Fingern. Sie ermöglicht auch die Vermeidung von Fehlberührungen bei der Bedienung mit Spritzwasser und 2 cl Wassertropfen. Diese hervorragenden Eigenschaften machen diese seriösen Produkte beliebt und zur Top-Embedded-Lösung für industrielle, tragbare, medizinische und Smartgeräte.WiseChip hat einen stabilen Marktanteil bei kleinen bis mittleren OLED-Displays erreicht. Standard-Panel-Serien von 0,33 bis 5,5 Zoll können die Vielfalt und Flexibilität bieten, um die nächste Generation von Konsumgütern zu betreiben.WiseChip wird darüber hinaus sein volles Sortiment, das transparente Displays, biegbare Displays, Vollfarbdisplays, Area Color-Displays, Monochrom-Displays und das neue Touch OLED-Display umfasst, auf der Messe präsentieren. Mehr zu WiseChip finden Sie auf der Website des Unternehmens unter http://www.wisechip.com.twInformationen zu WiseChip Semiconductor Inc.WiseChip Semiconductor, Inc. beschäftigt sich mit dem Design, der Herstellung, der Vermarktung, und der Erforschung und Entwicklung von OLED-Produkten (Organic Light Emitting Diode, OLED). Die Produktpalette umfasst verschiedene Arten von OLED-Displays, zu denen transparente Displays, biegbare Displays, Vollfarbdisplays, Area Color-Displays und Monochrom-Displays mit großem Betriebstemperaturbereich zählen. Das 2005 gegründete Unternehmen ist Miaoli, Taiwan, ansässig.