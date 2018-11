WiseChip mit Taiwan Excellence Award 2019 ausgezeichnet

Hsinchu, Taiwan (ots/PRNewswire) - WiseChip Semiconductor Inc.(WiseChip®, www.wisechip.com.tw) ist mit dem Taiwan Excellence Award2019 für den neuesten Vertreter seines Display-Sortiments, dasIn-Cell Touch OLED-Display, ausgezeichnet worden. Für die Produktedieser Display-Serie, die von einem erweiterten Herstellungsprozessund der Entwicklung neuer Technologien profitieren, ist dieLaminierung des Touch-Sensors auf das PMOLED nicht mehr erforderlich,da das PMOLED selbst die Touchfunktion unterstützt. Die Struktur isteinfacher, zeichnet sich aber gleichzeitig durch fabelhafteEigenschaften aus - kleinformatig, leicht, ultradünn, hell und mitgroßem Betrachtungswinkel.WiseChip hat die Taiwan Excellence Awards zum dritten Mal in Folgeentgegennehmen können. Die Auszeichnung bewertet Produkte nach vierKriterien, nämlich F&E, Design, Qualität und Vermarktung, und würdigtBeiträge, die in jedem Bereich gute Leistungen erbringen.Die Funktionalität macht das in verschiedenen Größen erhältlicheund leichter anpassbare PMOLED-Display beliebt und zurTop-Embedded-Lösung für tragbare Geräte in den Bereichen Medizin,Industrie und Smart Appliances.WiseChip hat sein In-Cell Touch-Display auf den Markt gebracht, umder wachsenden Nachfrage nach neuen Arten von Smart Devices gerechtzu werden, die unsere Umfelder transformieren, von den eigenen vierWänden bis hin zum Büro und den Straßen der Städte und vieles weiteremehr. Das In-Cell Touch-Display ist ein bahnbrechendes Produkt imBereich flexible Displays, das brandneue erweiterteBenutzerfreundlichkeit bietet.WiseChip wird darüber hinaus sein volles Sortiment, dastransparente Displays, biegbare Displays, Vollfarbdisplays, AreaColor-Displays, Monochrom-Displays und seit neuestem auch das In-CellTouch OLED-Display umfasst, auf der MEDICA 2018 vom 12. - 15.November in Halle 17 an Stand A82 auf dem Düsseldorfer Messegeländepräsentieren. Die Besucher können sich hier aus erster Hand von derVielfalt und Innovation der elektronischen Produkte aus Taiwanüberzeugen.Informationen zu WiseChip Semiconductor Inc.WiseChip Semiconductor, Inc. beschäftigt sich mit dem Design, derHerstellung, der Vermarktung, und der Erforschung und Entwicklung vonOLED-Produkten (Organic Light Emitting Diode, OLED). DieProduktpalette umfasst verschiedene Arten von OLED-Displays, zu denentransparente Displays, biegbare Displays, Vollfarbdisplays, AreaColor-Displays und Monochrom-Displays mit großemBetriebstemperaturbereich zählen. Das 2005 gegründete Unternehmen istMiaoli, Taiwan, ansässig. Mehr zu WiseChip finden Sie auf der Websitedes Unternehmens unter http://www.wisechip.com.twFoto - https://mma.prnewswire.com/media/780331/WiseChip_Taiwan_Excellence_Award_2019.jpgPressekontakt:MKT@wisechip.com.twHerr Humphrey LinTel.: +886-37-587-168E-Mail: MKT@wisechip.com.twOriginal-Content von: WiseChip Semiconductor Inc., übermittelt durch news aktuell