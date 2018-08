Wisdomtree Investments: Anleger dürfen gespannt sein!

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Wisdomtree Investments, die im Segment "Asset Management & Custody Banken" geführt wird. Die Aktie schloss den Handel am 14.08.2018 an ihrer Heimatbörse NASDAQ GS mit 8,19 USD.

Unsere Analysten haben Wisdomtree Investments nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ. An vier Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an sieben Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Wisdomtree Investments. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Sell". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Sell"-Einschätzung.

2. Technische Analyse: Die Wisdomtree Investments ist mit einem Kurs von 8,19 USD inzwischen -14,24 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung "Sell". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Sell", da die Distanz zum GD200 sich auf -22,74 Prozent beläuft. Insofern schätzen wir die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Sell" ein.

3. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 30,93 und liegt mit 26 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Asset Management) von 41,58. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Wisdomtree Investments auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.