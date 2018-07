Wisdom Sports: Bitte unbedingt beachten!

Der Kurs der Aktie Wisdom Sports stand am 23.07.2018 zum Schluss an der heimatlichen Börse Hong Kong bei 0,69 HKD. Der Titel wird der Branche "Werbung" zugerechnet.Nach einem bewährten Schema haben wir Wisdom Sports auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 7 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.1. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Wisdom Sports-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 0,87 HKD. Der letzte Schlusskurs (0,69 HKD) weicht somit -20,69 Prozent ab, was einer "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Für diesen (0,77 HKD) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt (-10,39 Prozent Abweichung). Die Wisdom Sports-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Sell"-Rating bedacht. Unterm Strich erhält erhält die Wisdom Sports-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Sell"-Rating.

Weiterlesen...