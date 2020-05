Wisdom Education: Wohin geht die Reise?

Für die Aktie Wisdom Education aus dem Segment "Bildungsdienste" wird an der heimatlichen Börse Hong Kong am 25.05.2020, 10:47 Uhr, ein Kurs von 2.9 HKD geführt.

Wisdom Education haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 7 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 7 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Wisdom Education beträgt das aktuelle KGV 12,99. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Diversifizierte Verbraucherdienste" haben im Durchschnitt ein KGV von 67,27. Wisdom Education ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute unterbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine "Buy"-Einschätzung.

2. Dividende: Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. Wisdom Education weist derzeit eine Dividendenrendite von 3,77 % aus. Diese Rendite ist nur leicht höher als der Branchendurchschnitt ("Diversifizierte Verbraucherdienste") von 2,97 %. Mit einer Differenz von lediglich 0,8 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Hold" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

3. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. Es gab weder positive noch negativen Ausschläge. In den vergangenen ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Wisdom Education. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Hold". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Hold"-Einschätzung.