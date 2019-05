Wisdom Education: Glauben Sie das?

An der Börse Hong Kong notiert die Aktie Wisdom Education am 10.05.2019, 19:20 Uhr, mit dem Kurs von 4,09 HKD. Die Aktie der Wisdom Education wird dem Segment "Bildungsdienste" zugeordnet.

Unsere Analysten haben Wisdom Education nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Dividende: Derzeit schüttet Wisdom Education nur leicht niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Diversifizierte Verbraucherdienste. Der Unterschied beträgt 0,67 Prozentpunkte (2,17 % gegenüber 2,84 %). Wegen dieser geringen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Hold".

2. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 20,96 ist die Aktie von Wisdom Education auf Basis der heutigen Notierungen 71 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Diversifizierte Verbraucherdienste" (73,03) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

3. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An einem Tag und damit über den gesamten analysierten Zeitraum zeigte das Stimmungsbarometer in die positive Richtung. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Wisdom Education. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Buy". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Buy"-Einschätzung.