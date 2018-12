WisdomTree Yield Enhanced Canada Short-Term Aggregate Index: Faktencheck!

In unserer neuen Analyse nehmen wir WisdomTree Yield Enhanced Canada Short-Term Aggregate Index unter die Lupe, ein Unternehmen aus dem Markt "". Die WisdomTree Yield Enhanced Canada Short-Term Aggregate Index-Aktie notierte am 21.12.2018 mit 48,52 CAD, die Heimatbörse des Unternehmens ist Toronto.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses WisdomTree Yield Enhanced Canada Short-Term Aggregate Index auf Basis von insgesamt 4 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der WisdomTree Yield Enhanced Canada Short-Term Aggregate Index-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 48,5 CAD. Der letzte Schlusskurs (48,52 CAD) weicht somit +0,04 Prozent ab, was einer "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Auch für diesen Wert (48,26 CAD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+0,54 Prozent), somit erhält die WisdomTree Yield Enhanced Canada Short-Term Aggregate Index-Aktie auch für diesen ein "Hold"-Rating. Unterm Strich erhält erhält die WisdomTree Yield Enhanced Canada Short-Term Aggregate Index-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.

2. Anleger: Aktienkurse lassen sich neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben WisdomTree Yield Enhanced Canada Short-Term Aggregate Index auf sozialen Plattformen betrachtet und gemessen, dass die Kommentare bzw. Befunde neutral gewesen sind. Zudem haben die Nutzer der sozialen Medien rund um WisdomTree Yield Enhanced Canada Short-Term Aggregate Index in den vergangenen Tagen vor allem neutrale Themen aufgegriffen. Damit erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Hold". Damit kommt die Redaktion zu dem Befund, dass WisdomTree Yield Enhanced Canada Short-Term Aggregate Index hinsichtlich der Stimmung als "Hold" eingestuft werden muss.

3. Sentiment und Buzz: WisdomTree Yield Enhanced Canada Short-Term Aggregate Index lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Daraus ergeben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Konkret: Die Aktie hat dabei eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen. Dies deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Hold"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung erfuhr in diesem Zeitraum kaum Änderungen, was eine Einschätzung als "Hold"-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für WisdomTree Yield Enhanced Canada Short-Term Aggregate Index in diesem Punkt die Einstufung: "Hold".