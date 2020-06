WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund: Genau das was haben wir angekündigt

Der WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund-Kurs wird am 07.06.2020, 06:01 Uhr mit 98.08 USD festgestellt.

Auf Basis von insgesamt 4 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Technische Analyse: Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund-Aktie beträgt dieser aktuell 97,02 USD. Der letzte Schlusskurs (98,08 USD) liegt damit auf ähnlichem Niveau (+1,09 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund somit eine "Hold"-Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Dieser beträgt aktuell 87,99 USD, daher liegt der letzte Schlusskurs darüber (+11,47 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund ergibt, die Aktie erhält eine "Buy"-Bewertung. In Summe wird WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Buy"-Rating versehen.

2. Anleger: WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund wurde in den vergangenen zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Zu diesem Schluss kommt unsere Redaktion bei der Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den beiden vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Es wurden in den vergangenen Tagen überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammengefasst sind wir der Auffassung, die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Buy". Deshalb erzeugt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Buy"-Einstufung.

3. Relative Strength Index: Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index, RSI, bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von - musterhaft - 7 Tagen aufeinander. Bei einer Ausprägung zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund führt bei einem Niveau von 5,78 zur Einstufung "Buy". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 35,17 ein Indikator für eine "Hold"-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit stellt sich die Gesamteinschätzung auf "Buy".