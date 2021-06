WisdomTree Europe Equity Income UCITS ET: Wie lange geht das noch so weiter?

Was für ein Beta!

Das Beta gibt die relative Schwankungsbreite eines ETFs im Verhältnis zum Gesamtmarkt an. Dabei wird die Empfindlichkeit eines ETFs bezüglich Kursänderungen im gesamten Marktes gemessen. Am 25. März 2021 lag das Beta von WisdomTree Europe Equity Income UCITS ET bei 1,10 β. Ein positives Beta von über eins, zeigt eine größere Schwankungsbreite in der Kursentwicklung als der Gesamtmarkt.

