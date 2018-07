WisdomTree Dynamic Currency Hedged SmallCap Equity: Aktienanalyse vom 08.07.2018

Der WisdomTree Dynamic Currency Hedged SmallCap Equity-Schlusskurs wurde am 06.07.2018 an der Heimatbörse Cboe BZX mit 31,444 USD festgestellt.

Unser Analystenteam hat WisdomTree Dynamic Currency Hedged SmallCap Equity auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 4 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Anleger: Die Mehrzahl der Marktteilnehmer im Social Media war in den vergangenen zwei Wochen neutral gegenüber der Aktie eingestellt. {POS_NEG_NEU_DAYS}. Die Kommunikation über WisdomTree Dynamic Currency Hedged SmallCap Equity bewegt sich aktuell in einem relativ neutralen Bereich. Daher erhält die Aktie auf Basis unseres Anleger-Stimmungsbarometers eine "Hold"-Bewertung. Basierend auf allen Kriterien können wir für die Aktie in dieser Stufe ein "Hold"-Rating festhalten.

2. Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der WisdomTree Dynamic Currency Hedged SmallCap Equity-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 32,89 USD mit dem aktuellen Kurs (31,444 USD), ergibt sich eine Abweichung von -4,4 Prozent. Die Aktie erhält damit eine "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Auch für diesen Wert (32,9 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-4,43 Prozent), somit erhält die WisdomTree Dynamic Currency Hedged SmallCap Equity-Aktie auch für diesen ein "Hold"-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.

3. Relative Strength Index: Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index, RSI, bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von - musterhaft - 7 Tagen aufeinander. Bei einer Ausprägung zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der WisdomTree Dynamic Currency Hedged SmallCap Equity führt bei einem Niveau von 90,5 zur Einstufung "Sell". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 66,87 ein Indikator für eine "Hold"-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit stellt sich die Gesamteinschätzung auf "Sell".