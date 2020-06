WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund: Was man jetzt noch wissen sollte!

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund. Die Aktie notiert im Handel am 08.06.2020, Uhr, mit 27.52 .

Die Aussichten für WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund haben wir anhand 4 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Relative Strength Index: Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist können die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dies liefert den sogenannten Relative Strength Index (RSI), einen Indikator aus der technischen Analyse welcher im Finanzmarkt häufig eingesetzt wird. Wir bewerten nun WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund anhand des kurzfristigeren RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis. Zunächst der 7-Tage-RSI: dieser liegt momentan bei 16,12 Punkten, was bedeutet, dass die WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund-Aktie überverkauft ist. Demzufolge erhält sie ein "Buy"-Rating. Nun zum RSI25: Der RSI25 liegt bei 31,63, was bedeutet, dass WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund hier weder überkauft noch -verkauft ist, im Gegensatz zum RSI7. Das Wertpapier wird somit abweichend als "Hold" eingestuft. Damit erhält WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund eine "Buy"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.

2. Sentiment und Buzz: Maßstab für die Stimmung rund um Aktien ist neben den Analysen aus Bankhäusern auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Wir haben die Aktie von WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund auf diese beiden Faktoren hin untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte dabei eine mittlere Aktivität, woraus sich unserer Meinung nach eine "Hold"-Bewertung erzeugen lässt. Die Rate der Stimmungsänderung für WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund blieb gering, es ließen sich kaum Änderungen identifizieren. Dies entspricht einem "Hold"-Rating. Insofern geben wir der Aktie von WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Hold".

3. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund beläuft sich mittlerweile auf 28,97 . Die Aktie selbst hat einen Kurs von 27,52 erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -5,01 Prozent und führt zur Bewertung "Sell". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 24,52 . Somit ist die Aktie mit +12,23 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Buy". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Hold".