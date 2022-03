Wirtschaftswissenschaftler Matthias Fifka: Unternehmen werden zögern mit Russland wieder Wirtschaftsbeziehungen aufzunehmen

Bonn (ots) -Der Wirtschaftswissenschaftler Prof. Matthias Fifka von der Universität Erlangen-Nürnberg ist überzeugt, dass deutsche Unternehmen sich auch nach einem möglichen Ende des Krieges in der Ukraine nicht wieder in Russland engagieren werden. "Ich glaube, es werden sehr viele Unternehmen zögern, wieder wirtschaftliche Beziehungen und Aktivitäten mit oder in Russland aufzunehmen", sagte Fifka bei phoenix. Geowirtschaftlich sei spannend, wie sich China längerfristig positioniere und ob es dadurch wieder zu einem Graben kommen werde "mit Russland und China auf der einen und den westlichen Staaten auf der anderen Seite", so der Wirtschaftswissenschaftler. Dies sei aber nichts, woran die chinesische Seite wirklich Interesse haben könne. "China ist auf die wirtschaftlichen Verbindungen zum Westen angewiesen", sagte Fifka. Damit begründet er "dieses Lavierspiel, was wir momentan auf chinesischer Seite sehen." Dass Russland mehr oder weniger aus dem internationalen politischen und wirtschaftlichen System herausbreche, sei hingegen "schon sehr wahrscheinlich", so der Wirtschaftswissenschaftler.Das komplette Interview sehen Sie unter bei phoenix.de und auf unserem YouTube-KanalPressekontakt:phoenix-KommunikationTelefon: 0228 / 9584 192kommunikation@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell