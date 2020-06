Wirtschaftsweise haben sich kurz geirrt – es geht doch stärker den Bach runter

Liebe Leser,

noch im März haben die sogenannten Wirtschaftsweisen der Bundesregierung in ihrem Jahresgutachten bescheinigt, die Wirtschaft werde dieses Jahr gut – 5 % verlieren. Schon das war sicherlich eine Zumutung für Peter Altmaier, der am Anfang der Corona-Krise versprach, es werde coronabedingt keinen einzigen Arbeitsplatz in Deutschland weniger geben. Die Überraschung ist groß: Der Rat der Weisen musste jetzt eine neue



