'Wirtschaftsweise': Risiko einer Rezession ist substanziell

BERLIN (dpa-AFX) - Die "Wirtschaftsweisen" sehen ein "substanzielles" Risiko einer Rezession in Deutschland infolge des Ukraine-Kriegs. Das sagte Volker Wieland, Mitglied des Sachverständigenrates, am Mittwoch in Berlin. Sollte es zu einem Lieferstopp russischer Energieimporte oder einem Embargo durch den Westen kommen, fiele die wirtschaftliche Entwicklung noch schlechter aus als derzeit prognostiziert.

Der Sachverständigenrat erwartet aktuell für dieses Jahr nur noch ein Wachstum des Bruttoinlandsprodukts von 1,8 Prozent. Für das kommende Jahr wird ein Plus von 3,6 Prozent vorhergesagt. Monika Schnitzer, Mitglied des Sachverständigenrates, verwies außerdem darauf, dass die Corona-Pandemie noch nicht vorbei sei./hoe/DP/ngu