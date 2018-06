Wirtschaftsuniversität Wien: Forschungsinstitut für Kryptoökonomie

Wien (ots) - Anfang des Jahres wurde an der WirtschaftsuniversitätWien (WU) das Forschungsinstitut für Kryptoökonomie eingerichtet, indem die interdisziplinären Kompetenzen von mittlerweile [30Forscherinnen und Forschern aus acht Departments](https://www.wu.ac.at/cryptoeconomics/team/) rund um das ThemaBlockchain, Kryptowährungen und Distributed Ledger Technologiegebündelt werden -weltweit in dieser Form und Größe bishereinzigartig.Kryptoökonomie ist ein junges Forschungsfeld mit weitreichendentechnischen sowie sozioökonomischen Implikationen. Derinterdisziplinäre Zugang der WU ist daher zukunftsweisend. "An der WUhaben wir die besten Voraussetzungen, um das Thema Kryptoökonomie inall seinen Facetten wissenschaftlich voranzutreiben und Akzente zusetzen", so WU-Rektorin Edeltraud Hanappi-Egger. "Wir verfolgen dieinternationale Szene natürlich. Die meisten Einrichtungen sind erstim Entstehen, sehr klein oder widmen sich nur fachspezifisch einemCrypto/Blockchain-Thema", so Shermin Voshmgir, die als Direktorin desForschungsinstituts fungiert und zuvor den [BlockchainHub](https://blockchainhub.net/) in Berlin gegründet hat. Diewissenschaftliche Leitung liegt bei WU-Professor Alfred Taudes, derzudem das [Austrian Blockchain Center](https://www.blockchain-center.at/) initiiert hat.Zwtl.: Breites öffentliches InteresseDas Interesse an den Tätigkeiten des Forschungsinstituts istenorm. Die Forscherinnen und Forscher des Instituts teilen ihr Wissenmit Forschungscommunity, breiter Öffentlichkeit, Medien, Politik undWirtschaft. "Das Institut hat mit einer Reihe an [Vorträgen undKonferenzen](https://www.wu.ac.at/cryptoeconomics/vergangene-veranstaltungen/)auf die große Nachfrage reagiert und somit viele Fragen vonPrivatpersonen, Studierenden, Politik und Wirtschaft bearbeitet. DerAnsturm ist ungebremst groß, mittlerweile haben bereits tausendeMenschen unsere Veranstaltungen besucht", berichtet Shermin Voshmgir.Das Forschungsinstitut unterstützt außerdem ein bereits aus mehr als100 Mitgliedern bestehendes Students Chapter. Unter dem Motto"Programming a Sustainable World" soll am Institut das ersteoffizielle Forschungsprojekt zum Thema Blockchain & Nachhaltigkeitinitiiert werden. Kooperationspartner sind das [RCE Wien](http://www.rce-vienna.at/de/), [UNIDO] (https://www.unido.org/)sowie andere (inter-)nationale Regierungseinrichtungen und NGOs.[Forschungsinstitut für Kryptoökonomie](https://www.wu.ac.at/cryptoeconomics/)Rückfragehinweis:Dr. Shermin VoshmgirDirektorin Forschungsinstitut für KryptoökonomieTel: + 43-1-31336-6015E-Mail: shermin.voshmgir@wu.ac.atPressekontakt:Mag. Cornelia MollPressesprecherinTel: + 43-1-31336-4977E-Mail: cornelia.moll@wu.ac.atDigitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/1103/aom*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHERINHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***Original-Content von: Wirtschaftsuniversität Wien, übermittelt durch news aktuell