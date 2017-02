Wirtschaftsrat: Digitales Memorandum - Deutschland kann mehr

Berlin (ots) - Wolfgang Steiger: Wir müssen Vorreiter derDigitalisierung in Europa und der Welt werdenDer Wirtschaftsrat der CDU e.V. fordert zum Auftakt des"Wirtschaftstages der Innovationen" in seinem "Digitalen Memorandum",den Ausbau der digitalen Infrastruktur entschieden voranzutreiben."Unsere digitale Wettbewerbsfähigkeit ist längst zum entscheidendenStandortfaktor geworden. Von einem 'digitalen Wirtschaftswunder' istDeutschland aber noch weit entfernt", mahnt Wolfgang Steiger,Generalsekretär des Wirtschaftsrates. "Leistungsfähige Netze sind fürZukunftsindustrien aber unerlässlich. Deutschland muss auf derLandkarte technologiestarker Standorte prominent verankert werden."Seit Jahren ist die Zahl der Unternehmensgründungen in Deutschlandrückläufig, Investoren stecken weniger Geld in deutsche Start-ups undder Gesamtwert der Risikokapitalinvestitionen sinkt. "Ziel muss essein, den Gründergeist in Deutschland neu zu beleben", so WolfgangSteiger. "Ein wirtschaftlich erfolgreiches Deutschland muss Vorreiterder Digitalisierung in Europa und der Welt werden, um iminternationalen Wettbewerb um die klügsten Köpfe zu bestehen undzukunftsfähig zu sein."Auch beim Aufbau einer modernen digital vernetzten öffentlichenVerwaltung hinkt Deutschland um Jahre hinterher. "Unser Land belegtSpitzenpositionen, wenn es um Wachstum und Beschäftigung geht, aberim Bereich der digitalen Verwaltung befinden wir uns nach wie vor imanalogen Tiefschlaf." Es sei gut, dass die Bundesregierung Initiativezeige, "allerdings tickt die Uhr", so Wolfgang Steiger. "Ob Industrie4.0, autonomes Fahren oder Digital Health - unsere digitaleInfrastruktur wird über unsere internationale Wettbewerbsfähigkeitentscheiden."Der Wirtschaftsrat stellt in seinem Memorandum fünfKernforderungen:- Ausbau der digitalen Infrastruktur vorantreiben- Gründerzeit stärken: Neue Impulse für Existenzgründungen undStartups setzen- Ende der Kreidezeit: Digitales Lernen in Schulen undUniversitäten verankern- Impulse für Innovationen: Steuerliche Förderungunternehmerischer Forschungs- und Entwicklungstätigkeit- Cybersicherheit für Unternehmen priorisieren:Sicherheitskompetenzen und technische Standards ausbauenAuf dem Wirtschaftstag der Innovationen diskutiert derWirtschaftsrat unter dem Motto "Wertschöpfung im digitalen Zeitalter"neben EU-Kommissar Günther Oettinger und dem Chef desBundeskanzleramtes, Peter Altmaier, auch mit interessanten Rednernder New Economy, wie der Outfittery-Gründerin Anna Alex, über dienotwendigen Weichenstellungen, um die internationaleWettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft zu verbessern.Lesen hier das gesamte "Digitale Memorandum": http://bit.ly/2lb9Xx9Hier kommen Sie zum Programm des "Wirtschaftstages der Innovationen":http://bit.ly/2lF7fRsPressekontakt:Kontakt:Klaus-Hubert FuggerPressesprecherWirtschaftsrat der CDU e.V.Tel. 030/24087-301, Fax. 030/24087-305kh.fugger@wirtschaftsrat.deOriginal-Content von: Wirtschaftsrat der CDU e.V., übermittelt durch news aktuell