Wirtschaftsprüfer bestätigen Grenke-Guthaben bei der Bundesbank

Weitere Suchergebnisse zu "Grenke":

BADEN-BADEN (dpa-AFX) - Die Wirtschaftsprüfer von Grenke bestätigen die strittigen Guthaben des Konzerns bei der Bundesbank.



Grenkes Wirtschaftsprüfer KPMG habe die Bestätigungen der Bankguthaben für den weit überwiegenden Teil der Guthaben von der Bundesbank erhalten, teilte der MDax-Konzern mit.

"Im Detail hat die KPMG die Bankbestätigungen der Bankguthaben für 98,5 Prozent zum 30. Juni 2020 (1,06 Milliarden Euro) und für 98,6 Prozent der Bankguthaben zum 15. September 2020 (0,96 Milliarden Euro) erhalten", hieß es in einer Mitteilung des Unternehmens vom Montag. Die noch ausstehenden Bankbestätigungen erwarte man bis Mitte Oktober.

Zuvor war der MDax-Konzern nach Geldwäsche-Vorwürfen im Zuge einer Leerverkaufs-Attacke auch in den Fokus der "Financial Intelligence Unit" (FIU) geraten, der Geldwäsche-Spezialeinheit des Zolls. Am Aktienmarkt legten die Papiere von Grenke nach Bekanntwerden der Neuigkeiten um 16 Prozent zu./ssc/fba