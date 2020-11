Wirtschaftsprüfer: Podcast-Werbeumsatz steigt in Folgejahren kräftig

BERLIN (dpa-AFX) - Der Podcast-Trend in Deutschland führt nach Einschätzung von Wirtschaftsprüfern in den nächsten Jahren zu einem kräftigen Anstieg der Werbeerlöse.



Für 2020 wird ein Umsatz von insgesamt 74 Millionen Euro erwartet, das entspricht einem Wachstum von 4,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, wie aus einer am Donnerstag veröffentlichten Medienanalyse der Prüfgesellschaft PricewaterhouseCoopers (PwC) hervorgeht. 2024 wird der Umsatz mit Werbung im Bereich Podcast laut Prognose 171 Millionen Euro erreicht haben.

Das Medium Podcast ist in den vergangenen Jahren zum großen Trend in Deutschland geworden. Der Markt von Produktionsfirmen und Plattformanbietern wächst, Medienhäuser haben Podcasts in ihr Portfolio genommen. Wie jung der Markt noch ist, sieht man auch hieran: Laut PwC lagen die Werbeerlöse im Jahr 2015 bei 4 Millionen Euro.

Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft gibt seit 2003 jährlich einen Überblick über die Unterhaltungs- und Medienbranche in Deutschland heraus. Die Daten fußen auf Branchenzahlen und eigenen Berechnungen./rin/DP/fba