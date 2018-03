Wirtschaftspolitiker der Union fordern aktive Rolle im Handelsstreit

BERLIN/WIEN (dpa-AFX) - Die Mittelstandspolitiker der Union haben die Bundesregierung zu einer aktiveren Rolle im Handelsstreit mit den USA aufgerufen.



"Politik und Wirtschaft in Europa müssen sich nun zusammenschließen und bei ihren Kollegen in den USA auf die Auswirkungen einer Protektionismus-Spirale hinweisen", sagte der Vorsitzende der Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung der CDU/CSU (MIT), Carsten Linnemann, am Samstag auf einer Klausurtagung des MIT-Vorstands in Wien.

Die Bundesregierung könne die Kontaktaufnahmen koordinieren. Man müsse unter anderem über persönliche Kontakte die amerikanische Seite von den Fehlern der Trump-Regierung abbringen. Nach der Ankündigung der EU von Gegenmaßnahmen müssten nun auch solche Strafzölle auf eine begrenzte Anzahl von Produkten erhoben werden./bw/DP/zb