Wirtschaftsministerin setzt auf Trump-Gegner in US-Bundesstaaten

BERLIN (dpa-AFX) - Im Streit um mögliche US-Strafzölle gegen deutsche Unternehmen setzt Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries (SPD) auf den Widerstand einzelner US-Bundesstaaten.



"Wir werden eine Reise in die USA machen und auch mit den Bundesstaaten in Kontakt treten. Der Gouverneur von South Carolina zum Beispiel wird kein Interesse haben, dass BMW dort Arbeitsplätze abbaut", sagte Zypries dem "Handelsblatt" (Freitag).

Vor allem BMW, aber auch Daimler und VW haben in den vergangenen Jahrzehnten große Fabriken in den USA errichtet, mit mehr als 30 000 Arbeitsplätzen allein dieser drei Hersteller in den US-Südstaaten. Rechne man Zulieferer und Folgejobs hinzu, komme man auf eine Viertelmillion Arbeitsplätze, die allein die deutschen Autobauer in den USA sichern, schreibt die Zeitung.

Der Handelsberater von US-Präsident Donald Trump, Peter Navarro, wirft Deutschland vor, mit einem schwachen Euro Wirtschaftspartner wie die USA auszubeuten. Trump kündigte an, Importzölle für Länder zu verhängen, mit denen die USA ein Außenhandelsdefizit haben. Gemeint sind vor allem China und Deutschland, zur Debatte stehen 20 Prozent auf ausländische Waren./ll/DP/zb