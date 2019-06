Wirtschaftsminister wird Huawei-Führung in China treffen

PEKING (dpa-AFX) - Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) wird bei seinem China-Besuch auch die Führung des unter Druck geratenen chinesischen Telekomriesen Huawei treffen.



Eine Sprecherin des Ministers bestätigte am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur, dass das Treffen am Freitag in Shanghai geplant sei. Ob es sich bei seinem Gesprächspartner um den Huawei-Gründer Ren Zhengfei handelt, wie zuvor das "Handelsblatt" berichtet hatte, wurde nicht gesagt. Das Blatt hatte zuerst über das geplante Treffen berichtet.

Der führende Netzwerkausrüster hofft darauf, am Ausbau des neuen Mobilfunknetzes nach dem superschnellen 5G-Standard in Deutschland zum Zuge zu kommen. Die USA haben allerdings Sicherheitsbedenken gegen Technik des Konzerns, der im Handelskrieg zwischen den USA und China zwischen die Fronten geraten ist. So warnen die USA auch ihre Partner davor, Telekomausrüstung von Huawei einzusetzen.

US-Präsident Donald Trump hatte den Streit um Huawei noch verschärft, indem seine Regierung den Konzern im Mai sogar auch auf eine schwarze Liste von Unternehmen gesetzt, deren Geschäftsbeziehungen zu US-Partnern strengen Kontrollen unterliegen. Huawei ist auch der zweitgrößte Smartphone-Hersteller der Welt./lw/DP/jha