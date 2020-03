Wirtschaftsminister lädt Länderkollegen zum Corona-Krisengipfel

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) lädt seine Länderkollegen zum Corona-Krisengipfel ein. "Angesichts der Unsicherheiten mit Blick auf die Auswirkungen des Coronavirus erscheint mir ein verstärkter wirtschaftspolitischer Austausch zwischen den föderalen Akteuren angemessen und sinnvoll", schreibt er an die 16 Wirtschaftsminister der Bundesländer. Das "Handelsblatt" berichtet in seiner Montagausgabe darüber.

Das Treffen ist für kommenden Dienstag in Berlin anberaumt. Bislang ist keine Tagesordnung und kein Konzept vorgesehen. Offenbar will Altmaier die Ergebnisse aus dem Koalitionsausschuss am Sonntag abwarten, heißt aus Regierungskreisen.

Foto: über dts Nachrichtenagentur