Wirtschaftsminister Jörg Steinbach besucht UniCaps-Werk

Frankfurt (Oder) (ots) - Brandenburgs Minister für Wirtschaft, Arbeit undEnergie, Jörg Steinbach, hat am Mittwoch das UniCaps-Werk in Frankfurt (Oder)besucht. UniCaps-Gründer und CEO Dirk N. Tillmann präsentierte dem Ministerdabei unter anderem Teile der neuen Fertigungslinie, mit der UniCaps auf diesteigende Nachfrage nach kompostierbaren Tee- und Kaffeekapseln reagiert.Minister Jörg Steinbach sagte während des Rundgangs im Werk: "Das Start-upUniCaps hat sich seit seiner Gründung vor drei Jahren gut entwickelt. Dass dasUnternehmen weiter wachsen will, ist eine gute Nachricht - auch für denWirtschaftsstandort Frankfurt (Oder) insgesamt." Erst im Sommer dieses Jahresist UniCaps mit dem Brandenburger Innovationspreis im ClusterErnährungswirtschaft ausgezeichnet worden. "Das allein ist schon Beleg dafür,dass es sich hier um ein engagiertes, kreatives und innovatives Unternehmenhandelt", so Steinbach weiter.Dirk N. Tillmann sagte: "Der heutige Besuch des Ministers freut uns sehr. Wirfühlen uns in Brandenburg und Frankfurt (Oder) sehr wohl, der Standort bietetfür uns perfekte Bedingungen. Auch der Austausch mit der Politik auf Kommunal-und Landesebene funktioniert. Unsere Marschroute ist klar: Wir wollen wachsenund weitere innovative Produkte an den Markt bringen."UniCaps verzeichnet eine stetig wachsende Nachfrage für seine biologischabbaubaren Tee- und Kaffeekapseln. Das Unternehmen baut seineFertigungskapazitäten am Standort Frankfurt (Oder) deshalb stark aus: Künftigkann UniCaps bis zu 250 Millionen kompostierbare Kapseln mit Bio-Tess undBio-Kaffees pro Jahr herstellen. Die gesamte Produktion ist dabei durch denEinsatz erneuerbarer Energien und den Kauf von Klimazertifikaten CO2-neutral.Neben Kapsellösungen für Heißgetränke entwickelt UniCaps zusätzlichKaltgetränke, die im kommenden Jahr auf den Markt kommen sollen. Für seineinnovativen Ideen ist das Start-up bereits mit mehreren Preisen ausgezeichnetworden, zuletzt als Landessieger Brandenburg beim KfW Award Gründen.Über UniCapsDie UniCaps GmbH wurde 2016 von Dirk N. Tillmann gegründet. Das Start-upbeschäftigt rund 20 Mitarbeiter. Mit den Marken My-CoffeeCup und My-TeaCupbietet UniCaps Bio-Kaffee und Bio-Tees in zertifizierten kompostierbarenBio-Kapseln an. Die Kapseln sind im stationären Handel u.a. bei REWE, dm,Kaufland, regional bei Edeka, Tegut, Globus und Metro erhältlich. Online lassensich die Kapseln auf my-cups.de und bei Amazon beziehen.