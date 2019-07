Wirtschaftsminister Buchholz besucht LÖWEN ENTERTAINMENT (FOTO)

Rellingen (ots) -Am 29. Juli 2019 besuchte der schleswig-holsteinischeWirtschaftsminister Dr. Bernd Buchholz den Unternehmensstandort vonLÖWEN ENTERTAINMENT in Rellingen. Hierbei tauschte er sich mitChristian Arras (Vorsitzender der Geschäftsführung, LÖWENENTERTAINMENT) und Dr. Daniel Henzgen (Mitglied der Geschäftsleitung,LÖWEN ENTERTAINMENT) zu aktuellen Themen sowie zur Bedeutung derGlücksspielbranche in Schleswig-Holstein aus.Rellingen ist einer von zwei Produktionsstandorten von LÖWENENTERTAINMENT, an dem das Unternehmen Geldspielgeräte sowieGeldmanagement-Systeme fertigt. Zudem betreibt das TochterunternehmenADMIRAL Sportwetten von hier aus sein bundesweites Sportwettangebot.Insgesamt arbeiten am Standort rund 120 Mitarbeiter."Das gewerbliche Automatenspiel ist mit rund 4.000 Arbeitsplätzenein wichtiger, mittelständisch geprägter Wirtschaftszweig in unseremLand. Es steht zudem für hohe Wertschöpfung, ist durch Gewerbe- undVergnügungssteuern ein Finanzier öffentlicher Daseinsvorsorge und hateine industriepolitische Bedeutung für Schleswig-Holstein", sagteMinister Dr. Bernd Buchholz.Im Zentrum der Gespräche standen die derzeitige Diskussion um dieNovellierung des Glücksspielstaatsvertrages und diegewerberechtlichen Auswirkungen auf das Land Schleswig-Holstein.Thematisiert wurden auch der 3. Glücksspieländerungsstaatsvertrag unddas darin vorgesehene Konzessionierungsverfahren fürSportwettanbieter."Die Bundesländer sollten bei der laufenden Novellierung desGlücksspielstaatsvertrages eine Regulierung aller Spielformenausschließlich nach strengen Qualitätsmaßstäben anstreben, die einattraktives Spielangebot mit einem hohen Schutzniveau zulässt. Alsgrößte und umsatzstärkste Spielform muss das gewerblicheAutomatenspiel Teil einer solchen Qualitätsregulierung sein", betonteChristian Arras. Mit Blick auf Schleswig-Holstein fügte er hinzu:"Anknüpfend an die Erfahrungen des Landes Schleswig-Holstein kanneine bundesweite, kohärente Glücksspielgesetzgebung gelingen, diesich an der Lebenswirklichkeit der Verbraucher orientiert."Im Anschluss wurden Minister Dr. Buchholz in der benachbartenADMIRAL Spielhalle Maßnahmen zur technischen Erhöhung des Spieler-und Jugendschutzes erläutert. In diesem Kontext sprach er auch miteinem Präventionsberater der Gesellschaft für Spielerschutz undPrävention (GSP) über deren Konzepte, die diese als Dienstleister inden Spielhallen von LÖWEN ENTERTAINMENT umsetzt. Dazu zählenMitarbeiterschulungen und Präventionsgespräche für Spielgäste.Pressekontakt:LÖWEN ENTERTAINMENT GmbHSimon ObermeierStellvertretender PressesprecherSaarlandstraße 24055411 BingenTel.: +49 6721 407-266Fax: +49 6721 407-204Mobil: +49 151 11138395E-Mail: pr@loewen.deOriginal-Content von: LÖWEN ENTERTAINMENT GmbH, übermittelt durch news aktuell