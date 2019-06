Wirtschaftsminister Altmaier beginnt Besuch in China

PEKING (dpa-AFX) - Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) beginnt an diesem Mittwoch einen dreitägigen Besuch in China.



Im Mittelpunkt seiner Gespräche stehen die bilateralen Wirtschaftsbeziehungen und die Entwicklung im Handelskrieg zwischen den USA und China. Altmaier trifft in Peking den einflussreichen Minister für Industrie und Informationstechnologie, Miao Wei, sowie Handelsminister Zhong Shan.

Bei einen Gesprächen wollte sich der Bundesminister auch für eine stärkere Marktöffnung und stabile Rahmenbedingungen für deutsche Unternehmen in China einsetzen. Er wird von einer Unternehmerdelegation begleitet. Von Peking reist Altmaier am Donnerstag in die Hafenmetropole Shanghai weiter.

Es ist sein zweiter Besuch innerhalb von zwei Monaten in China. Der Wirtschaftsminister war zuletzt Ende April zum Gipfel über Chinas Initiative für eine neue Seidenstraße in Peking./lw/DP/fba