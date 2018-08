Wirtschaftsminister Althusmann berät über Krise bei Nordseewerken

EMDEN (dpa-AFX) - Die Krise bei den insolventen Nordseewerken Emden Shipyard (NES) führt Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) am Donnerstag nach Ostfriesland.



Der Minister will sich in Emden zunächst bei der Unternehmensspitze über die Lage informieren. Anschließend (16 Uhr) ist ein Treffen mit Betriebsräten und Gewerkschaftern sowie mit Emdens Oberbürgermeister Bernd Bornemann (SPD) geplant. Das Schiffbauunternehmen ist zum dritten Mal insolvent und will sich nach Angaben des NES-Investors Patrick Hennings-Huep neu ausrichten und das Geschäft im Marinebereich ausbauen./woe/DP/tos