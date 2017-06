Wirtschaftsmagazin brand eins wählt SOLARWATT zu den innovativsten Unternehmen Deutschlands

Dresden (ots) - SOLARWATT gehört zu den innovativsten Unternehmenin Deutschland - das geht aus der aktuellen Bestenliste von brandeins hervor, die alljährlich veröffentlicht wird. Der sächsischeMittelständler zählt laut des angesehenen Wirtschaftsmagazins zu den424 deutschen Firmen, die sich durch eine außergewöhnlich hoheInnovationskraft auszeichnen. Die Bestenliste von brand eins ist dasErgebnis einer Meta-Analyse sowie einer Untersuchung, für die mehrals 22.000 Personen befragt wurden, darunter Vertreter bereitsinnovationsprämierter Unternehmen, Experten des Berliner Institutsfür Innovationen sowie Experten des Statista Expert-Circles."Wir haben uns schon lange aus dem reinen Modulgeschäftverabschiedet und waren die ersten, die in der Solarbranchekonsequent auf komplette PV-Systeme und innovative Energielösungenfür den Endkunden gesetzt haben. Wir bauen langlebigeGlas-Glas-Module, wirtschaftliche Batteriespeicher und intelligenteEnergiemanagement-Systeme, die perfekt zusammenpassen und dem Nutzerdabei helfen, sich von seinem Stromanbieter unabhängig zu machen",sagt SOLARWATT-Geschäftsführer Detlef Neuhaus. "Dass wir von denExperten von brand eins jetzt für unsere Innovationskraftausgezeichnet werden, macht uns sehr stolz und spornt uns an, den vonuns eingeschlagenen Weg weiter zu gehen", so Neuhaus. In dervergangenen Woche wurde die SOLARWATT GmbH bereits für den neuenBatteriespeicher MyReserve Matrix mit dem renommiertenInnovationspreis "ees Award 2017" im Rahmen der Solar-Leitmesseees/Intersolar Europe ausgezeichnet.Über SOLARWATT:Die 1993 gegründete und weltweit tätige SOLARWATT GmbH mit Sitz inDresden ist der führende deutsche Hersteller vonPhotovoltaiksystemen. Das Unternehmen ist europäischer Marktführerbei Glas-Glas-Solarmodulen und gehört zu den größten Anbietern vonStromspeichern. Alle Produkte werden in Deutschland hergestellt undüberzeugen durch Premiumqualität. Seit mehreren Jahren kooperierenBMW i, Bosch und E.ON mit dem Mittelständler, der mittlerweileinternational mehr als 300 Mitarbeiter beschäftigt.Weitere Informationen: www.solarwatt.dePressekontakt:Jens SeckerBrunoMedia GmbHMartinsstraße 1755116 MainzTelefon: +49 (0) 6131 9302833Mail: secker@brunomedia.deNadine BernhardtSOLARWATT GmbHMaria-Reiche-Str. 2a01109 DresdenTelefon: +49 (0) 351 8895-213Mail: Nadine.Bernhardt@solarwatt.comOriginal-Content von: SOLARWATT GmbH, übermittelt durch news aktuell