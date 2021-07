Wirtschaftsmagazin CAPITAL und OMR beteiligen sich an Finanz-Szene

Berlin (ots) - Das Medienunternehmen OMR und der Verlag Gruner+Jahr mit seiner Marke CAPITAL steigen bei dem erfolgreichen Branchendienst Finanz-Szene ein. Die beiden Unternehmen werden Minderheitsgesellschafter der neuen Finanz-Szene GmbH, die Gründer halten die Mehrheit. Gemeinsam will man das publizistische Angebot ausbauen.Finanz-Szene gilt mit über 30.000 Abonnenten und stetigem Wachstum als der führende Newsletter für die deutsche Banken- und Fintech-Branche und wurde von dem Journalisten Heinz-Roger Dohms gegründet. Anfang 2019 stieß Christian Kirchner, bis dahin Frankfurter Büroleiter des Wirtschaftsmagazins CAPITAL, dazu. Mit dem neuen Unternehmen wollen die Gründer und ihre Partner die Marke weiterausbauen und eine Plattform für Banken-, Fintech- und Finanzthemen schaffen."Mit Gruner+Jahr und OMR haben wir zwei starke Partner aus der Medienbranche an unserer Seite", sagte Heinz-Roger Dohms, der neben Kirchner einer der beiden Geschäftsführer des neuen Unternehmens wird. "Mit einem Verlag und dessen Marke CAPITAL sowie mit OMR können wir Finanz-Szene weiterentwickeln und die Redaktion und das Angebot ausbauen."Bereits seit 2019 kooperieren CAPITAL und OMR: Gemeinsam betreiben sie die Medienmarke "Finance Forward", die einen täglichen Newsletter und Podcasts herausgibt und seitdem stark gewachsen ist. Herzstück von "Finance Forward" ist zudem eine Eventsparte, die auf dem OMR Festival 2022 erstmals eine eigene Konferenz durchführen will.Horst von Buttlar, Chefredakteur von CAPITAL: "Wir freuen uns sehr, mit der Beteiligung an Finanz-Szene unsere Aktivitäten im Finanzjournalismus auszubauen und damit Teil einer so erfolgreichen und dynamischen Marke zu werden. Heinz-Roger und Christian schätze ich als ehemalige Kollegen sehr, sie haben etwas Einmaliges aufgebaut."OMR-Gründer Philipp Westermeyer begründet den Einstieg so: "Wir sind seit Jahren begeisterte Anhänger des Finanz-Szene.de-Newsletters. Eine Zusammenarbeit ist für uns deshalb eine spannende Aufgabe, weil wir gemeinsam noch mehr Interessenten erreichen und mit hochwertigen Inhalten versorgen können. Gruner+-Jahr und ,Capital" waren bei Finance Forward schon ein starker Partner. Das ist nun die nächste Stufe. Wir geben alles, um Heinz-Roger und Christian mit unserem umfassenden Plattform-Know-how zu unterstützen."Über Heinz-Roger Dohms und Christian KirchnerHeinz-Roger Dohms war bis zur Einstellung Ende 2012 knapp sechs Jahre Redakteur bei der Financial Times Deutschland. Danach schrieb er als freier Autor u.a. für die SZ, die Zeit, das Handelsblatt, das Manager Magazin und Capital. 2016 gewann Heinz-Roger Dohms den PSD Journalistenpreis, ein Jahr später den State-Street-Preis sowie den Deutschen Journalistenpreis. 2018 wurde er für den Aufbau von "Finanz-Szene.de" als Wirtschaftsjournalist des Jahres in der Kategorie Unternehmens-Berichterstattung ausgezeichnet.Christian Kirchner stieß im Frühjahr 2019 zu Finanz-Szene.de. Er war zuvor Büroleiter des Wirtschaftsmagazins "Capital" in Frankfurt und nach einem Volontariat an der Georg-von-Holtzbrinck-Schule für Wirtschaftsjournalisten als Redakteur und stv. Ressortleiter bei der Verlagsgruppe Handelsblatt und der "FTD" tätig. Im Frankfurter Büro von Finanz-Szene.de ist er direkt am Puls der Bankenmetropole. Kirchner und Dohms wurden für ihre Arbeit 2020 zu "Wirtschaftsjournalisten des Jahres" gewählt.Pressekontakt:Isabelle HaeslerPR / Kommunikation CapitalTel: 040-3703 3706Mail: haesler.isabelle@guj.dewww.capital.deOMR by Ramp 106 GmbH:Marcella WilkeTelefon: : +49 1579 - 235 831 4E-Mail: Marcella.wilke@omr.comwww.omr.comOriginal-Content von: Capital, G+J Wirtschaftsmedien, übermittelt durch news aktuell