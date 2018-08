Wirtschaftsmagazin BILANZ: Lidl-Gründer Dieter Schwarz ist der reichste Deutsche

Hamburg (ots) - BILANZ veröffentlicht "Die 1000 reichstenDeutschen" / Insgesamt ermittelte das Wirtschaftsmagazin 228Milliardenvermögen in DeutschlandDer 78-jährige Dieter Schwarz, Gründer der Lebensmittelketten Lidlund Kaufland, ist mit einem geschätzten Vermögen von 39,5 MilliardenEuro der reichste Deutsche. Die Schwarz-Gruppe ist mit einem Umsatzvon 96,9 Mrd. Euro zugleich das größte Familienunternehmen desLandes. Dies berichtet das Wirtschaftsmagazin BILANZ in seiner ammorgigen Freitag erscheinenden Ausgabe. Bereits zum zweiten Mal hatdie BILANZ "Die 1000 reichsten Deutschen" und ihre Vermögenermittelt.Auf den Plätzen zwei und drei der reichsten Deutschen folgen dieFamilie Karl Albrecht jr. und Heister sowie Georg Schaeffler(Schaeffler, Continental) mit einem geschätzten Vermögen von 25,5bzw. 20,5 Milliarden Euro.Das Vermögen der 1.000 reichsten Deutschen hat sich imVorjahresvergleich um 13,65 Prozent auf 1,024 Billionen Euro erhöhtund damit zum ersten Mal die Billionengrenze überschritten. Rechnetman die Vermögenswerte der 17 wohlhabendsten Großfamilien in Höhe von152,65 Milliarden Euro hinzu, verfügt die hiesige Finanzelite über1,177 Billionen Euro. Dies entspricht ungefähr demBruttoinlandsprodukt von Mexiko.Insgesamt hat die BILANZ 228 Milliardenvermögen in Deutschlandermittelt, so viele wie nie zuvor.Klaus Boldt, Chefredakteur BILANZ: "Unsere Rangliste 'Die 1000reichsten Deutschen' hat sich als Standardverzeichnis desGroßbesitzes etabliert, als Gesamtschau der mächtigsten Unternehmerund einflussreichsten Familien der Republik. Nicht jeder in unseremRegister wird mit seiner Nennung einverstanden sein. Aber dieÖffentlichkeit hat ein Recht, zu erfahren, wo sich wirtschaftlicheund damit politische Macht konzentriert und wer sie ausübt."Die zehn reichsten Deutschen1. DIETER SCHWARZ 39,5 (Vorjahr: 37,0)Lidl, Kaufland, Neckarsulm / Einzelhandel, Immobilien2. FAMILIEN KARL ALBRECHT JR. und HEISTER 25,5 (-)Aldi Süd, Mülheim / Einzelhandel, Immobilien3. GEORG SCHAEFFLER 20,5 (-)Schaeffler, Herzogenaurach; Continental, Hannover / Maschinenbau,Reifen4. FAMILIE REIMANN 30,0 (-)u. a. Reckitt Benckiser, Slough/GB; Coty, New York; Wella,Schwalbach; Keurig, Waterbury/USA; Jacobs Douwe Egberts, Amsterdam /Haushaltsprodukte, Kosmetik, Genussmittel5. SUSANNE KLATTEN 19,0 (18,5)Skion, Bad Homburg; BMW, München; SGL Carbon, Wiesbaden; Altana,Wesel / Auto, Beteiligungen6. STEFAN QUANDT 18,5 (18,0)BMW, München / Auto, Beteiligungen7. FAMILIE WOLFGANG PORSCHE 18,45 (18,0)Porsche Stuttgart; Volkswagen, Wolfsburg / Auto8. FAMILIE THEO ALBRECHT JR. 18,30 (-)Aldi Nord, Essen / Einzelhandel, Immobilien9. HASSO PLATTNER 11,60 (-)SAP, Walldorf / Rechnerprogramme10. FAMILIE BRAUN 11,0 (-)B. Braun, Melsungen / Medizintechnikalle Angaben in Mrd. Euro / - = kein Vorjahresvergleich möglich / ()= VorjahrUnter den reichsten Großfamilien, deren Mitgliederzahl nichtselten mehrere hundert Personen umfasst, so dass das Vermögen keinemüberschaubaren Personenkreis mehr zugeordnet werden kann, stehenerneut die Pharma-Familien Boehringer und von Baumbach an der Spitzemit einem geschätzten Vermögen von 45 Mrd. Euro, was einem Zuwachsvon 3,7 Mrd. Euro entspricht. Auf den Plätzen dahinter rangieren dieFamilien Merck und Henkel, die beide nicht unerheblicheVermögenseinbußen erlitten.Die zehn reichsten Großfamilien1. FAMILIE BOEHRINGER UND VON BAUMBACH 45,0 (41,3)Boehringer Ingelheim, Ingelheim / Pharma2. FAMILIE MERCK 33,0 (33,9)Merck, Darmstadt / Pharma, Chemie3. FAMILIE HENKEL 29,5 (31,0)Henkel, Düsseldorf / Klebstoffe, Waschmittel4. FAMILIE FREUDENBERG 8,3 (7,95)Freudenberg, Weinheim / Autozulieferer, Haushaltsprodukte5. FAMILIE SIEMENS 7,8 (8,0)Siemens, München / Elektrotechnik6. FAMILIE HERAEUS 6,35 (6,3)Heraeus, Hanau / Edelmetalle, Messsysteme7. FAMILIE HANIEL 5,1 (5,0)Franz Haniel, Duisburg; Metro, Ceconomy, beide Düsseldorf / Handel8. FAMILIE RÖCHLING 4,1 (3,75)Röchling, Mannheim / Kunststoffe, Immobilien9. FAMILIEN HUECK UND BEHREND 3,80 (3,65)Hella, Lippstadt / Autozulieferer10. FAMILIE WERHAHN 3,40 (-)Wilh. Werhahn, Neuss / Beteiligungenalle Angaben in Mrd. Euro / - = kein Vorjahresvergleich möglich / ()= VorjahrDie reichsten Frauen1. SUSANNE KLATTEN 19,0Skion, Bad Homburg; BMW, München; SGL Carbon, Wiesbaden; Altana,Wesel / Auto, Beteiligungen2. MARIA-ELISABETH SCHAEFFLER-THUMANN 5,15*Schaeffler, Herzogenaurach; Continental, Hannover / Maschinenbau,Reifen2. ALEXANDRA SCHÖRGHUBER 5,1Schörghuber, München / Brauereien, Hotels, Immobilien4. FRIEDE SPRINGER 4,8Axel Springer, Berlin / Medien5. LIZ MOHN 4,2Bertelsmann, Gütersloh / Medien6. FAMILIE GABRIELLA MEISTER 4,1Rational, Landsberg am Lech / Großküchen7. DANIELA HERZ-SCHNÖCKEL 3,7u.a. Mayfair, Vapiano, beide Hamburg / Beteiligungen, Kapitalanlagen,Restaurants8. HEIDEMARIE ENGELHORN 2,8vorm. Boehringer, Mannheim / Kapitalanlagen9. FAMILIE HELGA KELLERHALS 1,95Media-Saturn, Ingolstadt / Elektrofachmärkte10. BETTINA WÜRTH 1,9Würth, Künzelsau / Befestigungssysteme, Werkzeughandel*20 Prozent des Schaeffler-VermögensAlle Angaben in Mrd. EuroPressekontakt:Axel Springer SEChristian SenftUnternehmenskommunikationAxel-Springer-Str. 6510888 BerlinTel: +49 (0) 30 25 91-7 76 10christian.senft@axelspringer.dewww.axelspringer.deOriginal-Content von: BILANZ, übermittelt durch news aktuell