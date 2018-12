"Wirtschaftsjournalist": Arno Balzer tritt als "Bilanz"-Herausgeber zurück

Hamburg/Berlin (ots) - Der Journalist Arno Balzer wird sich imSommer kommenden Jahres als Herausgeber des Wirtschaftsmagazins"Bilanz" zurückziehen. "Es ist richtig, dass Arno Balzer ab Sommerkommenden Jahres nicht mehr als Herausgeber für Bilanz tätig seinwird", bestätigte ein Sprecher von Axel Springer dem Fachmagazin"Wirtschaftsjournalist". Die deutsche "Bilanz" liegt der Abo-Auflageder Tageszeitung "Die Welt" bei, wird aber auch an ausgesuchtenKiosken verkauft.Branchengerüchte, die besagten, dass der Hintergrund der Demissionein Zerwürfnisse zwischen Balzer und dem Bilanz-Chefredakteur KlausBoldt voraus ging, dementierten beide Journalisten vehement. "Dasswir uns entzweit haben sollen, ist kompletter Unfug. Wir kennen unsseit mehr als 20 Jahren, wir wissen, was wir aneinander haben",erklärte Boldt, der unter Balzer und beim "Manager Magazin" Reporterwar.Wie der "Wirtschaftsjournalist" in seiner in den kommenden Tagenerscheinenden Jahresendausgabe weiter berichtet, sucht derAxel-Springer-Verlag für den 60-Jährigen früheren Chefredakteur des"Manager Magazins" eine neue Aufgabe. Das Unternehmen dementierte,dass man aus Spargründen auf Balzer verzichten wolle. "Wir freuen unssehr darüber, dass wir mit ihm vereinbaren konnten, dass er fürBilanz und Axel Springer auch weiterhin tätig sein wird", sagte einSprecher.Bestellungen der aktuellen Ausgabe des "Wirtschaftsjournalist" mitallen Hintergründen zur Personalie und dem Ranking der bestenWirtschaftsjournalisten 2018 unter: vertrieb@oberauer.comPressekontakt:Wolfgang MessnerChefredakteur WirtschaftsjournalistTelefon: +49(0)7731-186681Original-Content von: Medienfachverlag Oberauer GmbH, übermittelt durch news aktuell