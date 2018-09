Wirtschaftsinstitute legen Konjunkturprognose vor

BERLIN (dpa-AFX) - Weltweite Handelskonflikte und der Fachkräftemangel bremsen den Wirtschaftsaufschwung in Deutschland.



Zu diesem Schluss kommen führende Forschungsinstitute in ihrem Herbstgutachten, das am Donnerstag (10.00 Uhr) in Berlin vorgestellt wird. Wie vorab bekanntgeworden war, gehen die Wissenschaftler für dieses Jahr nunmehr von einem Wirtschaftswachstum von 1,7 Prozent aus, für 2019 rechnen sie mit einem Plus von 1,9 Prozent. In ihrem Frühjahrsgutachten hatten die Forscher noch mit Zuwächsen von 2,2 Prozent für das laufende Jahr und 2,0 Prozent für 2019 gerechnet./hoe/DP/he