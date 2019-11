Wirtschaftsinformatik an der ISM: Experte für BWL und IT werden / Neuer Studiengang ab dem Herbst 2020

Dortmund (ots) - Wirtschaftsinformatik ist eine gefragte und stetig wachsendeBranche. Mit dem neuen Bachelor-Studiengang Information Systems verbindet dieInternational School of Management (ISM) grundlegendes BWL-Wissen mit aktuellenTrends der Wirtschaftsinformatik. Die private Wirtschaftshochschule bietet dasenglischsprachige Programm ab dem Wintersemester 2020 an den ISM-StandortenDortmund, München und Hamburg an.Ob Data Science, Software Engineering oder Digital Business - im neuenBachelor-Programm Information Systems an der ISM lernen Studierende vonerfahrenen Dozenten aus der Wirtschaft. "In praxisnahen Workshops undBeratungsprojekten arbeiten sie mit namhaften Unternehmen zusammen, uminternationale Strukturen zu verstehen und betriebswirtschaftliche Problememittels digitaler Ansätze und IT-Unterstützung zu lösen", erklärtStudiengangsleiter Prof. Dr. Matthias Lederer. Neben Verhandlungsgeschick werdenauch Programmierkurse oder Hacking-Seminare inhaltliche Bestandteile im Studiumsein. Praktische Erfahrungen sammeln die Studierenden nicht nur im Unterrichtselbst, sondern auch durch ein integriertes Praktikum im Ausland."Das Besondere an dem Bachelor-Studium ist, dass die Inhalte komplett aufEnglisch unterrichtet werden, was es in Deutschland in Kombination mit einemAuslandssemester und internationaler Arbeitserfahrung für das FachWirtschaftsinformatik noch nicht gibt. Dadurch werden unsere Studierenden idealauf eine internationale Karriere vorbereitet", sagt Lederer. Das integrierteAuslandssemester sowie ein optionales zweites Auslandssemester verbringen dieStudierenden an einer der rund 190 Partnerhochschulen.Hintergrund:Die International School of Management (ISM) zählt zu den führenden privatenWirtschaftshochschulen in Deutschland. In den einschlägigen Hochschulrankingsrangiert die ISM regelmäßig an vorderster Stelle.Die ISM hat Standorte in Dortmund, Frankfurt/Main, München, Hamburg, Köln,Stuttgart und Berlin. An der staatlich anerkannten, privaten Hochschule ingemeinnütziger Trägerschaft wird der Führungsnachwuchs für internationalorientierte Wirtschaftsunternehmen in kompakten, anwendungsbezogenenStudiengängen ausgebildet. Alle Studiengänge der ISM zeichnen sich durchInternationalität und hohe Lehrqualität aus. Projekte in Kleingruppen gehörenebenso zum Hochschulalltag wie integrierte Auslandssemester und -module an einerder rund 190 Partnerhochschulen der ISM.Pressekontakt:Maxie StrateLeiterin Marketing & CommunicationsISM International School of Management GmbH - GemeinnützigeGesellschaftOtto-Hahn-Straße 19D-44227 DortmundFon: 0231.97 51 39-31Fax: 0231.97 51 39-39maxie.strate@ism.deOriginal-Content von: International School of Management (ISM), übermittelt durch news aktuell