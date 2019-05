Berlin (ots) -Deutschlands Apotheker wollen allen Patienten in Deutschland einekostenfreie, wettbewerbsneutrale und leicht bedienbare Web-Appanbieten, mit der sie in Zukunft ihr E-Rezept einsehen und sichereinlösen können. Das kündigte Fritz Becker, Vorsitzender desDeutschen Apothekerverbandes (DAV), heute in seinem PolitischenLagebericht zur Eröffnung des 56. DAV-Wirtschaftsforums in Berlin an.Mit der Web-App des DAV soll jeder Patient sein E-Rezept in jederbeliebigen Apotheke einlösen können und beispielsweise auchnachfragen können, ob ein Arzneimittel vorrätig ist. Geplant seienauch Zusatzfunktionen, die die Arzneimitteltherapietreue und-sicherheit verbessern, z.B. Einnahmeerinnerungen oder Hinweise zumAblaufdatum der Medikamente. Die Einführung des elektronischenRezepts ist im Rahmen der Telematik-Infrastruktur der gematikverbindlich vorgesehen, aber bislang gibt es keine einheitlicheLösung, wie der Patient seine E-Rezepte lesen, verwalten und einlösenkann."Das Vertrauen, das die Menschen uns Apothekern tagtäglichentgegenbringen, müssen wir auch in der digitalen Welt erfüllen",sagte DAV-Vorsitzender Fritz Becker: "Patienten fordern dieSicherheit ihrer Daten, die freie Wahl ihrer Apotheke und dieUnabhängigkeit der heilberuflichen Leistung. Sie möchten ihreE-Verordnung lesen können. Sie möchten entscheiden, welcher Apothekesie diese Verordnung übergeben, oder aber, diese möglicherweise garnicht einzulösen." Becker weiter: "Deswegen entwickelt der DeutscheApothekerverband zurzeit eine Web-App. Die Web-App des DAV soll allenApotheken diskriminierungsfrei und wettbewerbsneutral zur Verfügungstehen. Neben verbandspolitischer Rückendeckung und ausreichendenRessourcen braucht das Projekt aber vor allem das Engagement derApotheken selbst. Nur, wenn möglichst alle hinter dem Projekt stehenund mitmachen, haben wir Erfolg. Heute Morgen haben wir dieInternetseite www.dav-app.de freigeschaltet, über die Apothekenweitere Infos erhalten und Interesse zeigen können."Das 56. Wirtschaftsforum des Deutschen Apothekerverbandes findetam 8./9. Mai 2019 in Berlin mit dem Schwerpunktthema "E-Health"statt.Weitere Informationen unter www.abda.de und www.dav-app.dePressekontakt:Dr. Reiner Kern, Pressesprecher, 030 40004-132, presse@abda.deChristian Splett, Pressereferent, 030 40004-137, c.splett@abda.deOriginal-Content von: ABDA Bundesvgg. Dt. Apothekerverbände, übermittelt durch news aktuell