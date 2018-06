Wirtschaftsfaktor Umweltschutz: 70 Milliarden Euro Umsatz 2016

Wiesbaden (ots) - Im Jahr 2016 erwirtschafteten die Betriebe desProduzierenden Gewerbes und des Dienstleistungssektors in Deutschland70,0 Milliarden Euro Umsatz mit Waren, Bau- und Dienstleistungen fürden Umweltschutz. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weitermitteilt, wurden die höchsten Umsätze mit 46,2 Milliarden Euro imBereich Klimaschutz erzielt. Zu den wichtigsten wirtschaftlichenSäulen zählten dabei Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien(23,2 Milliarden Euro) sowie Maßnahmen zur Verbesserung derEnergieeffizienz und zur Einsparung von Energie (21,9 MilliardenEuro).In den übrigen Umweltbereichen (zum Beispiel Abfall-,Abwasserwirtschaft, Luftreinhaltung, Lärmbekämpfung) wurden insgesamt23,7 Milliarden Euro Umsatz erwirtschaftet.Der Großteil der umweltschutzbezogenen Umsätze wurde mit 57,3Milliarden Euro (81,9 %) im Verarbeitenden Gewerbe erzielt. Diewichtigsten Wirtschaftszweige waren dabei der Maschinenbau (26,7Milliarden Euro), die Herstellung von elektrischen Ausrüstungen (4,8Milliarden Euro) sowie die Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren(4,5 Milliarden Euro).Die Umweltschutzwirtschaft in Deutschland ist überwiegend auf denInlandsmarkt ausgerichtet. So wurden im Jahr 2016 mit 43,6 MilliardenEuro fast zwei Drittel der Umsätze für den Umweltschutz (62,3 %) imInland erwirtschaftet. 26,4 Milliarden Euro (37,7 %) entfielen aufden Export von Umweltschutzgütern. Nur wenige Umweltschutzgüterwiesen höhere Umsätze mit Exporten auf. Dazu zählten beispielsweisedie Herstellung von Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen, wo die Exporte91,2 % der Umsätze ausmachten.Güter und Leistungen für den Umweltschutz generieren auchBeschäftigungseffekte und sind damit ein wichtiger Faktor für denArbeitsmarkt. So waren im Jahr 2016 in Deutschland rund 251 000Beschäftigte in der Umweltschutzwirtschaft tätig. Mehr als zweiDrittel dieser Beschäftigten (173 000) arbeiteten in Betrieben desVerarbeitenden Gewerbes. Im Baugewerbe waren gut 45 000 Beschäftigtefür den Umweltschutz tätig, im Dienstleistungssektor rund 32 000, inden übrigen Wirtschaftsbereichen etwa 2 000.Die vollständige Pressemitteilung mit Tabelle sowie weitereInformationen und Funktionen sind im Internet-Angebot desStatistischen Bundesamtes unter http://www.destatis.de/presseaktuellzu finden.Weitere Auskünfte:Erhebung der Waren, Bau- und Dienstleistungen für den UmweltschutzTelefon: +49 (0) 611 / 75 84 79, www.destatis.de/kontaktRückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44E-Mail: presse@destatis.deOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell