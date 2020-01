Wirtschaftsfaktor Ferienhaus: Deutsche Ferienhausbranche generiert jährlich mehr als 10 Milliarden Euro

Frankfurt (ots) - Ferienhausurlaub hierzulande boomt: Die Deutschen geben proJahr mehr als 10 Milliarden Euro während des Urlaubs im Ferienhaus aus undunterstützen damit die regionale Wirtschaft in deutschen Urlaubsregionen. MitEinnahmen von rund vier Milliarden Euro profitieren die lokale Gastronomie sowieder örtliche Lebensmitteleinzelhandel am stärksten vom Ferienhaustourismus.Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle Analyse des Centrums für marktorientierteTourismusforschung (CenTouris) der Universität Passau, die von FeWo-direkt®,seit mehr als 20 Jahren ein Experte für Familienurlaub im Ferienhaus, in Auftraggegeben wurde. Die Studie zeigt, dass deutsche Urlauber pro Jahr jeweils fünfMilliarden Euro für ihren Aufenthalt im Ferienhaus oder der Ferienwohnung undfür alle weiteren Aktivitäten während ihrer Reise investieren. Mehr als einDrittel der Ausgaben am Urlaubsort inklusive Übernachtungskosten kann demnachallein dem Ferienhausmarkt zugerechnet werden."Ferienhausurlaub hat in Deutschland Tradition, seit Jahrzehnten bietet derUrlaub im Ferienhaus Familien die Möglichkeit, neue Orte zu entdecken und dabeidie Geborgenheit des eigenen Zuhauses zu genießen", so Aye Helsig, RegionalDirector FeWo-direkt Zentraleuropa. "Dass Ferienhaustourismus aber auch einenwichtigen Beitrag für die lokale Wirtschaft leistet, belegt unsere aktuelleStudie in Zusammenarbeit mit der Universität Passau. Die durch Reisendegenerierten Einnahmen für lokale Gastronomiebetriebe oder den regionalenEinzelhandel helfen dabei, das Einkommen für viele Familienbetriebe abseits derTourismuszentren zu sichern und können gleichzeitig auch dazu beitragen,Kapazitätsengpässe in Ballungszentren zu entlasten."Ferienhausurlaub stärkt ländliche RegionenVor allem ländliche Regionen profitieren von Ferienhausurlaubern, da sich einGroßteil der Ferienhäuser außerhalb großer Ballungszentren, am Stadtrand oder inkleineren Orten befindet. Insbesondere die Küstenbundesländer Niedersachsen,Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern weisen einen prozentual höherenAnteil an Ferienhausurlaubern als an Hotelgästen aus, während der Anteil inGroßstädten wie Berlin oder Hamburg mit fünf beziehungsweise neun Prozentdeutlich geringer ist. Der Ferienhaustourismus bietet demzufolgevielversprechende Entwicklungspotenziale für den ländlichen Raum.Mehr Umsatz durch Einkäufe und FreizeitaktivitätenInsgesamt geben Ferienhausurlauber mehr Geld am Urlaubsort aus als Reisende, dieausschließlich in Hotels übernachten. Denn bei einem Ferienhausaufenthalt vondurchschnittlich sieben Nächten wird mehr Budget für Einkäufe oderFreizeitaktivitäten benötigt als für einen Hotelaufenthalt, der im Schnitt nurvier Nächte dauert. Pro Person und Ferienhausaufenthalt werden am Urlaubsortdurchschnittlich 300 Euro im Sommer- und 312 Euro im Winterurlaub ausgegeben.Hotelurlauber lassen hingegen durchschnittlich nur 237 Euro beziehungsweise 243Euro am Urlaubsort.Nicht nur SelbstversorgerBesonders für Lebensmittel geben Ferienhausurlauber prozentual mehr aus alsHotelgäste (21% vs. 13% im Winterurlaub, 25% vs. 12% im Sommerurlaub). Amstärksten profitiert aber die örtliche Gastronomie: 29 Prozent desUrlaubsbudgets entfällt auf Besuche im Restaurant, Café oder der Eisdiele.Ferienhausurlauber sind damit nicht nur als klassische Selbstversorger zuverstehen, sondern unterstützen auch kleinere Betriebe, die ohne diezusätzlichen Einnahmen vielleicht nicht bestehen könnten.Über die Studie: Die Studie zum Thema "ReisemarktFerienwohnungen/-häuser in Deutschland" wurde von FeWo-direkt in Auftrag gegebenund vom Centrum für marktorientiere Tourismusforschung der Universität Passaudurchgeführt und ausgewertet. Die realisierte Stichprobe enthält 3.049 gültigeFälle durch eine Online-Befragung im Zeitraum vom 18. September bis 2. Oktober2019.Über FeWo-direk:Die Webseite www.fewo-direkt.de wird betrieben von der HomeAway UK Limited,Portland House, 25th Floor, Bressenden Place, London, SW1E 5BH, UK. FeWo-direkt,eine Vrbo-Marke und Teil der Expedia Gruppe, ist seit mehr als 20 Jahren Expertefür Familienurlaub im Ferienhaus. Im HomeAway-Netzwerk stehen mehr als zweiMillionen einzigartige Unterkünfte zur Auswahl. Weitere Infos unterwww.fewo-direkt.de.Pressekontakt:© 2020 FeWo-direkt, alle Rechte vorbehalten. AllgemeineGeschäftsbedingungen · DatenschutzregelungPressekontaktSusanne Dopp, Vrbo, Tel.: +49 (0) 69 34872 3536, E-Mail:sdopp@vrbo.comPressebüro FeWo-direkt, c/o public link, Susanne Strätz, Tel.: + 49(0) 30 - 44 31 88 - 28, E-Mail: fewo-direkt@publiclink.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/83422/4504754OTS: FeWo-direktOriginal-Content von: FeWo-direkt, übermittelt durch news aktuell