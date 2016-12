Wirtschaftsdaten in den USA im Fokus

Heute blickt die Börsenwelt gespannt nach Washington. In wenigen Stunden werden die Daten zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) der größten Wirtschaftsmacht der Welt veröffentlicht. Es wird erwartet, dass die US-Wirtschaft den Wachstumskurs fortsetzen kann. Die vermeldeten Zahlen werden auch Auswirkungen auf die Zinspolitik der US-Notenbank haben. Denn nur bei einem stabilen Wirtschaftswachstum sind die angekündigten drei Zinsschritte im kommenden Jahr denkbar.

Das BIP misst den Gesamtwert aller in einem bestimmten Zeitraum (in diesem Fall im 3. Quartal) in einem Land produzierten Waren und Dienstleistungen. Trotz zunehmender Kritik aus der Wissenschaft gilt das Bruttoinlandsprodukt noch immer als einer der zuverlässigsten Indikatoren für die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit eines Staates und wird auch häufig für bilaterale Vergleiche verwendet.

