WirtschaftsWoche verstärkt sich mit drei Top-Journalisten

Düsseldorf (ots) - Um die sehr erfreuliche Auflagenentwicklung weiter voranzutreiben, verstärkt sich die WirtschaftsWoche - das führende Wirtschaftsmagazin in Deutschland - mit drei neuen Kollegen: Daniel Goffart, bisher Chefkorrespondent bei Focus, wird neuer WiWo-Chefreporter in Berlin. Vom Tagesspiegel kommt Sonja Álvarez Sobreviela, die stellvertretende Büroleiterin der WirtschaftsWoche in Berlin wird. Nele Husmann, die zuletzt als US-Korrespondentin für das Nachrichtenmagazin Focus in New York arbeitete, wird WiWo-Reporterin. Daniel Goffart und Sonja Álvarez starten am 1. August, Nele Husmann bereits am 1. Mai."Ich freue mich sehr, dass wir diese drei exzellenten Journalisten für die Wirtschaftswoche gewinnen konnten. Gut vernetzt und recherchestark werden sie vor allem im Bereich Wirtschaftspolitik und -reportage neue Impulse liefern", erklärt Beat Balzli, WiWo-Chefredakteur.Daniel Goffart ist Volljurist und arbeitete nach Stationen in der Rechtsabteilung des Ullstein-Verlags und als Bevollmächtigter der DeutschenTelekom in Bonn und Berlin für das Handelsblatt, zuletzt als Berliner Bürochef und Leiter des Ressorts "Wirtschaft & Politik". Von dort wechselte er zum Nachrichtenmagazin Focus, wo er die Hauptstadtredaktion führte und später Chefkorrespondent wurde. "Ich freue mich darauf, bei der WirtschaftsWoche in einem tollen und engagierten Team arbeiten zu können und wieder zu meinen journalistischen Wurzeln im Bereich der Wirtschaftspolitik zurückzukehren", sagt Goffart über seine neue Position bei der WiWo. Goffart folgt auf Elisabeth Niejahr, die seit Anfang des Jahres als Co-Geschäftsführerin bei der Gemeinnützigen Hertie-Stiftung tätig ist. Neben seiner journalistischen Arbeit ist Goffart auch als Autor mehrerer Sachbücher und Biografien bekannt. Sein letztes Buch "Das Ende der Mittelschicht" stand auf der Shortlist als bestes Wirtschaftsbuch 2019.Sonja Álvarez Sobreviela ist Expertin für Regulierungsfragen der Digitalisierung und Künstlichen Intelligenz. Sie war bisher Redaktionsleiterin des täglichen Entscheider-Briefings "Tagesspiegel Background Mobilität & Transport". Zudem baute sie das Briefing "Tagesspiegel Background Digitalisierung & KI" mit auf und platzierte es erfolgreich im Markt. Davor war sie als Redakteurin im Wirtschaftsressort des Tagesspiegels tätig. Für ihre Recherche zum Reputationsmanagement von Carsten Maschmeyer wurde sie beim Deutschen Reporterpreis in der Kategorie "Investigation" nominiert. "Ich freue mich darauf, die exklusive Berichterstattung der WirtschaftsWoche aus der Hauptstadt weiter voranzutreiben", sagt Sonja Álvarez zu ihrer neuen Herausforderung. In ihrer neuen Position beerbt sie Max Haerder, der zum Leiter des WiWo-Politikressorts aufgestiegen ist.Nele Husmann arbeitete seit 2011 als US-Korrespondentin für das Nachrichtenmagazin Focus in New York. Davor war sie Korrespondentin für das Anlegermagazin Börse Online und Redakteurin bei Reuters und Capital. Husmann war lange in New York tätig, berichtete über Finanzthemen an der Wall Street und über Start-Ups im Silicon Valley und interviewte Wirtschaftsgrößen wie Warren Buffett, Elon Musk oder T. Boone Pickens. "Ich freue mich darauf, zusammen mit den besten Wirtschaftsjournalisten Deutschlands fesselnde Geschichten aus der Wirtschaft zu erzählen," sagt Nele Husmann