WirtschaftsWoche gleich zweimal mit European Publishing Award ausgezeichnet

Düsseldorf (ots) - Die WirtschaftsWoche ist beim European Publishing Award 2020gleich doppelt geehrt worden. Deutschlands meistgelesenes Wochenmagazin fürWirtschaft gewann bei den Magazinen in der Kategorie "Economy", in der diebesten Wirtschaftsmagazine Europas ausgezeichnet werden. Außerdem siegte dieWiWo in der Kategorie "Cover Concept", in der die Jury herausragendeGestaltungskonzepte von Magazin-Titelseiten prämiert."Wir erklären Lesern die Wirtschaftswelt und sagen ihnen, wie sie persönlich mitihrem Vermögen und ihrer Karriere profitieren. Es freut uns ganz besonders, dassunsere Bemühungen, ein ganz neues, modernes Magazin zu machen, jetzt von einerso prominenten Jury ausgezeichnet werden," sagt Beat Balzli, Chefredakteur derWirtschaftsWoche.Die WiWo definiere sich als Generalunternehmerin für das Wirtschaftswissen ihrerLeser und mache debattier- und entscheidungsfähig. Sie zähle keine Bäume,sondern erkläre den Wald. Sie sei keine Newsmaschine, sondern suche dieGeschichte hinter den News, den Ansatz, der sie aus dem täglichenNachrichtenstrom heraushebe. "Keine andere Redaktion bietet in dieser Tiefe undTaktung einen Themenmix aus Wirtschaftspolitik, Ökonomie, Unternehmen,Innovation, Geldanlage und Erfolg. Sie liefert fundierten, hintergründigen undoft überraschenden Content - in Print und Online", so Beat Balzli.Die detailliert ausgearbeiteten WiWo-Cover bringen wöchentlich komplexewirtschaftliche Sachverhalte zielgruppenspezifisch auf den Punkt. Dazuanalysiert ein Team das Titelthema und verleiht der These eine plakativevisuelle Sprache. Das Ganze passiert in einem engen gestalterischen Rahmen, ummaximale Wiedererkennbarkeit herzustellen. Die Hintergründe sind durchgehendeinfarbig, die Typografie wird bewusst reduziert eingesetzt, um der Bildsprachemaximale Aufmerksamkeit zu geben.Der Medienfachverlag Oberauer hatte die European Publishing Awards zum zweitenMal ausgeschrieben. Ausgezeichnet werden journalistisch getriebene Medien vonVerlagshäusern und ihren Dienstleistern aus allen Märkten Europas. DiePreisverleihung findet im Rahmen des European Publishing Congress vom 26. bis28. April 2020 in Wien statt.