WirtschaftsWoche Award Best of Consulting 2017 für mittelständische Beratungen / 2. Platz für Kerkhoff Cost Engineering in der Kategorie Supply Chain Management (FOTO)

Düsseldorf (ots) -Kerkhoff Cost Engineering GmbH wurde am gestrigen Dienstagabendmit dem WirtschaftsWoche Award "Best of Consulting mittelständischeBeratungen" ausgezeichnet.Auf der feierlichen Preisverleihung in Düsseldorf wurden zumachten Mal die Sieger des begehrten Beraterwettbewerbs Best ofConsulting gekürt. Kerkhoff Cost Engineering war mit einem Projektbeim größten deutschen Immobilienkonzern Vonovia erfolgreich.Die Zielsetzung des umfassenden Design to Cost-Projektes zuBalkonen war es, auch bei älteren Wohnimmobilien eine höhereAttraktivität zu erreichen. Konkurrierende technische Lösungen, wieauch unterschiedliche Beschaffungskonzepte wurden durch dieIngenieure und kaufmännischen Beratungsexperten erarbeitet undmiteinander verglichen. Im Rahmen der Optimierung wurde eineffizienter Beschaffungsprozess entwickelt, der durch einedigitalisierte Procurement 4.0-Lösung nachhaltig gestaltet wurde.Die Kostentreiber der Balkon-Bauteile wurden entsprechend ihrerGewichtung im Gesamtpreis an Markt-Indizes gebunden, die heutesoftwarebasiert aktualisiert und fortgeschrieben werden. Somit könnenMarktveränderungen, wie Material- oder Lohnkosten automatisch imProduktpreis kalkuliert werden. "Zwischen Kunden und Lieferanten istdurch Transparenz und Fairness eine beidseitige Sicherheitentstanden, die jährliche Verhandlungsgespräche überflüssig machen.",sagen die Geschäftsführer Jochen Wilms und Dominik Leisinger.Im Projektwettbewerb wird der Kundennutzen anhand qualitativer undquantitativer Kriterien bewertet. Ein akademischer Fachbeirat legtder Jury Projektbeschreibungen und Ergebnisse von Kundenbefragungenvor. Die Jury umfasst einen Chefredakteur der Wirtschaftswoche, denwissenschaftlichen Begleiter und mehrere beratungserfahreneEntscheidungsträger bedeutender deutscher Unternehmen, derenKompetenzen den Bezug von Beratungsleistungen umfassen.Die Jury bewertet für jedes Projekt den Kundennutzen nachfolgenden Kriterien:- Technische Dimension: Kreativität, analytischer und methodischerBeitrag, Markt- und Branchenkenntnisse- Kommunikative Dimension: Ansehen, Vernetzung, Moderation,Teamfähigkeit und Projektmanagement- Realitätswirkung: Wirkung auf Betriebsergebnis, Umsetzbarkeitund eigener Umsetzungsbeitrag sowie Tragweite- KundenzufriedenheitJedes Jurymitglied bewertet einzeln und der Durchschnitt derProjektnoten aller Jurymitglieder ergeben das Gesamtergebnis über denProjekterfolg."Renommierte Beraterwettbewerbe, die ein Urteil Dritter überunsere Beratungsarbeit umfassen, sind eine willkommene Gelegenheit,um den Kundennutzen sowie unsere Innovationsfähigkeit immer wiederunter Beweis zu stellen. Sie reichern unser eigenesQualitätsmanagement an.", ergänzt Gerd Kerkhoff.Über Kerkhoff die Cost Engineering GmbH:Wie können die Herstellkosten von Produkten optimiert werden?Dieser Frage gehen die Ingenieure der Kerkhoff Cost Engineering nach.Durch einen systematischen Re-Engineering-Prozess steigern sie beiihren Kunden die Profitabilität entlang der kompletten Supply undValue Chain. Dafür analysieren die Produkt-, Konstruktions- undFertigungsexperten sämtliche Kosten entlang der Wertschöpfungskette.Sie verwenden dazu eine selbstentwickelte Cost Engineering Software.Im ersten Schritt hinterfragen die Konstrukteure die aktuelletechnische Produktlösung des Kunden. Dabei ermitteln sie dieKundenbedürfnisse und vergleichen sie mit den Produktfunktionen aufBasis von Kosten und Kundenbedeutung. Parallel dazu decken dieFertigungsingenieure Verschwendungen in den Fertigungsprozessen aufund optimieren so die Herstellkosten. Im drittem Schritt des engverzahnten Vorgehens optimieren die technischen Einkaufsspezialistenund Kostenanalytiker die Beschaffungskosten.Über die Kerkhoff Group GmbH:Die Kerkhoff Group verbindet sieben spezialisierte Gesellschaften,die ihren Kunden herausragende Lösungen rund um Supply ChainManagement und Einkaufsmanagement bieten. Zur Kerkhoff Group gehörenKerkhoff Consulting, Kerkhoff Cost Engineering, Kerkhoff Software,Kerkhoff Experts, Kerkhoff Voice & Data und Kerkhoff Negotiate &Contract.