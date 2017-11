WirtschaftsWoche Award Best of Consulting 2017 / 1. Platz für Kerkhoff Consulting in der Kategorie Supply Chain Management (FOTO)

Düsseldorf/ Wien (ots) -Kerkhoff Consulting GmbH wurde zum wiederholten Male mit demWirtschaftsWoche Award "Best of Consulting" ausgezeichnet.Am gestrigen Dienstagabend wurden auf der feierlichenPreisverleihung in Düsseldorf zum achten Mal die Sieger des begehrtenBeraterwettbewerbs Best of Consulting gekürt. Kerkhoff Consulting warmit einem umfassenden Projekt beim österreichischenNahrungsmittelproduzent Agrana erfolgreich und belegt in 2017 den 1.Platz.Bekannter Kunde, neuer Auftrag in der Division Stärke. "Es ging umeine Effizienzsteigerung quer durch das Unternehmen.", sagt derKerkhoff-Geschäftsführer Dirk Schäfer. "Ausgangspunkt war dieLieferkette, die an ihrer Belastungsgrenze war. 676 Einzelmaßnahmenüber 16 Monate von der Produktion über Einkauf, IT bis zur Logistikstellten den Projekterfolg und die Kundenzufriedenheit sicher.Herausforderung war es, die Mitarbeiter an allen Standorten zuüberzeugen, um die ganze Mannschaft mit auf die Reise zu nehmen. Wirsind sehr stolz, dass uns dies gelungen ist und der Projektnutzensich nun sogar noch gegen andere namhafte Berater und derenBeratungsprojekte durchsetzen konnte."Im Projektwettbewerb wird der Kundennutzen anhand qualitativer undquantitativer Kriterien bewertet. Ein akademischer Fachbeirat legtder Jury Projektbeschreibungen und Ergebnisse von Kundenbefragungenvor. Die Jury umfasst einen Chefredakteur der Wirtschaftswoche, denwissenschaftlichen Begleiter und mehrere beratungserfahreneEntscheidungsträger bedeutender deutscher Unternehmen, derenKompetenzen den Bezug von Beratungsleistungen umfassen.Die Jury bewertet für jedes Projekt den Kundennutzen nachfolgenden Kriterien:- Technische Dimension: Kreativität, analytischer und methodischerBeitrag, Markt- und Branchenkenntnisse- Kommunikative Dimension: Ansehen, Vernetzung, Moderation,Teamfähigkeit und Projektmanagement- Realitätswirkung: Wirkung auf Betriebsergebnis, Umsetzbarkeitund eigener Umsetzungsbeitrag sowie Tragweite- KundenzufriedenheitJedes Jurymitglied bewertet einzeln und der Durchschnitt derProjektnoten aller Jurymitglieder ergeben das Gesamtergebnis über denProjekterfolg."Renommierte Beraterwettbewerbe, die ein Urteil Dritter überunsere Beratungsarbeit umfassen, sind eine willkommene Gelegenheit,um den Kundennutzen sowie unsere Innovationsfähigkeit immer wiederunter Beweis zu stellen. Sie reichern unser eigenesQualitätsmanagement an.", ergänzt Gerd Kerkhoff.Über die Kerkhoff Consulting GmbH:Kerkhoff Consulting ist die Managementberatung für Supply ChainManagement und Digitalisierung im Einkauf.Kunden sind überwiegend mittelständische Unternehmen derproduzierenden Industrie sowie Handel und Dienstleistung. Zielsetzungeines jeden Projektes ist die Effizienzsteigerung und dieVorbereitung auf die digitalen Anforderungen, um unternehmerischeZielsetzungen und Zukunftssicherheit zu unterstützen. Individuelleorganisationsverträgliche Change Management Prozesse für SupplyChain-, Einkaufs- und Produktionseinheiten an veränderteMarktanforderungen sind das Kerngeschäft der Unternehmensberater.Die Beratungsarbeit endet nicht mit der Präsentation einesKonzepts, sondern erst, wenn die Projektzielsetzungen beim Kundenrealisiert sind. Unabhängig davon, ob das beispielhaft formulierteZiel das "Weniger" an Komplexität, Working Capital und Herstellkostenist oder auch das "Mehr" an Qualität, Produktivität und EBIT. Dievielfach ausgezeichneten Unternehmensberater von Kerkhoff Consultingsind die richtigen Ansprechpartner auf dem Weg zum Unternehmen 4.0.Pressekontakt:Kerkhoff Group GmbHSascha KochTel.: +49 (0)211 / 62 180 61- 0presse@kerkhoff-group.comwww.kerkhoff-group.comOriginal-Content von: Kerkhoff Consulting, übermittelt durch news aktuell