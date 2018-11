Wirtschaftlicher Stillstand statt nachhaltige Entwicklung - Bayrische Landesregierung vertagt Entscheidung zur dritten Bahn - ADV kritisiert Entscheidung zu Moratorium

Berlin (ots) - CSU und Freie Wähler haben sich in IhremKoalitionsvertrag auf ein Moratorium für die 3. Bahn am FlughafenMünchen verständigt. Die dritte Bahn verzögert sich damit ummindestens fünf Jahre. "Die dritte Bahn ist eines der wichtigstenInfrastrukturvorhaben in Deutschland. Sie ist Garant für Wachstum undArbeitsplätze. Wir fordern, dass die Politik sich zu demZukunftsprojekt dritte Bahn bekennt", so Ralph Beisel.Die Verankerung des Moratoriums im Koalitionsvertrag ist aus Sichtdes Flughafenverbandes ADV nicht nachvollziehbar. Das Vorhaben hatalle Schritte der Planfeststellung erfolgreich durchlaufen. DerFlughafen München hat eine vorbildliche Bürgerbeteiligungdurchgeführt. Alle gerichtlichen Instanzen haben die Ausbauplanungenbestätigt. Überzeugende Bedarfsprognosen belegen die Erfordernis füreine dritte Start- und Landebahn am Flughafen München.Der ADV-Hauptgeschäftsführer weiter:"Die Auseinandersetzung um den Bau einer dritten Start- undLandebahn dauert inzwischen schon über 12 Jahre. Es ist höchste Zeit,dass die Politik dieses für Deutschland so wichtigeInfrastrukturprojekt, das den Steuerzahler keinen Cent kostet,endlich umsetzt! Für die Flughäfen in Deutschland ist dieEntscheidung in Bayern von hoher Relevanz. Die Erweiterung desFlughafens München ist ein wichtiges Infrastrukturvorhaben für denWirtschaftsstandort Bayern und von hoher Bedeutung für dieZukunftsfähigkeit des Luftverkehrs in Deutschland."Und der Luftverkehr wächst weiter in Deutschland: In den kommenden12 Jahren erwarten die ADV-Flughäfen einen Anstieg auf über 300 Mio.Passagiere. Um dieses Wachstum zu bewältigen, sind bedarfsgerechteKapazitätserweiterungen notwendig. "Nur damit können die deutschenFlughäfen das Mobilitätsbedürfnis der Bevölkerung und der Wirtschafterfüllen und um weltweiten Wettbewerb bestehen. Die dritte Bahnsichert langfristig Konnektivität und damit den Zugang zu weltweitenMärkten", erklärt Beisel.Pressekontakt:Isabelle B. PoldersFachbereichsleitung Verbandskommunikation I ADV-PressesprecherinTel.: +49 30 310118-14Mobil: +49 173 2957558polders@adv.aeroSabine HerlingFachbereichsleitung Verbandskommunikation I ADV-PressesprecherinTel.: +49 30 310118-22Mobil: +49 176 10628298herling@adv.aeroOriginal-Content von: ADV Deutsche Verkehrsflughäfen, übermittelt durch news aktuell