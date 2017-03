Wirtschaftlicher Aufschwung der Guian New Area wird von Big Data angekurbelt

Guiyang, China (ots/PRNewswire) - Guian New Area, die vomchinesischen Staat auf nationaler Ebene genehmigte Wirtschaftszone inder südwestlichen Provinz Guizhou, baut derzeit konsequent denBig-Data-Geschäftssektor aus, der für den wirtschaftlichen Aufschwungund für Geschäftsallianzen der New Area grundlegende Bedeutung hat.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/479213/_Guian_New_Area.jpgDurch die Förderung von Big Data setzt Guian eineWachstumsstrategie um, die für die ökonomische RestrukturierungChinas ein Schlüsselfaktor ist. Angetrieben von dem Ziel, Chinaserster Big-Data-Wirtschaftsstandort zu werden, ein beispielhaftesDatenbasis-Zentrum in Südchina und ein nationales grünes Datenzentrumzu schaffen, konnte die Guian New Area bereits wichtige Unternehmenfür sich gewinnen, zu denen Chinas drei führendeTelekommunikationsbetreiber, Huawei und Foxconn zählen, die ihreDatenzentren in der Zone bauen. Die Servicekapazität soll in diesemJahr auf 300.000 Server gesteigert werden, damit so eine solideGrundlage für die digitale Wirtschaft geschaffen wird.Die Guian New Area ist ebenfalls eine Partnerschaft mit demUS-amerikanischen Chip-Hersteller Qualcomm zur Etablierung von HXTSemiconductor Technology Ltd. eingegangen, um modernste Chipsätze fürServer zu entwickeln und einen Integrated Circuit (IC) Parkaufzubauen. Laut Planung soll die erste Generation von Chipsätzen imnächsten Jahr produziert werden.Guians Digital Economy Industrial Park hat bereits China Big Data,Hua data Technology und andere große Unternehmen angezogen, die sichauf die Geschäftsfelder Erfassung, Bereinigung, Verarbeitung undAnwendung von Big Data spezialisieren.Darüber hinaus kooperiert die Guian Cloud Village mit Tus-HoldingsCo. Ltd. zum Aufbau und zur Weiterentwicklung einer öffentlichenCloud-Computing-Plattform, Cloud-basierten Dienstanwendungen undeines Innovations- und Entwicklungssystems für die Cloud-Branche, waswiederum die zentrale Funktion der digitalen Wirtschaftunterstreicht.Guian wird die Entwicklung von Big Data beschleunigen und einoffenes Gründerzentrum zum freien Austausch von Ideen etablieren,damit Innovationen in Big-Data-Projekten gefördert werden. Manerwartet, dass in diesem Jahr über 30 neu gegründete Unternehmen denBetrieb aufnehmen.In Guians Industriepark für Smart-Terminal-Produkte wird der Fokusauf Geschäftsfeldern liegen, die unter anderem Smartphones, tragbareGeräte (Wearables), intelligente Systeme für vernetzte Fahrzeuge undRoboter umfassen. Die Planung lautet, in diesem Jahr über 50Millionen Smart-Terminal-Produkte zu herzustellen.Die Big-Data Comprehensive Duty-Free Zone von Guian auf derGrundlage einer Plattform, die Dienstleistungen, elektronischenHafen, Antragsgenehmigung, Lager- und Logistiksystem sowieWeiterverarbeitung integriert, soll einen Import- und Exportumsatz inHöhe von über 289 Millionen USD generieren und wird so zu einerrasanten Weiterentwicklung der digitalen Wirtschaft beitragen.Über die Guian New AreaDie Guian New Area, die achte New Area in China auf nationalerEbene, trägt drei wesentliche Verantwortungen: ein Hauptmotor für dasWirtschaftswachstum in Westchina zu sein, neue Wege bei der Eröffnungvon Märkten zu beschreiten und den Standard für solide und dynamischeÖkosystem-Zonen zu setzen.Pressekontakt:Ning Zou+86-851-8597-8891windyland@163.comOriginal-Content von: Guian New Area, übermittelt durch news aktuell