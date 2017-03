Wirtschaftliche Anreize für ein sicheres Internet sind derzeit nicht vorhanden! / Sicheres Internet nur mit neuem Wertschöpfungskonzept realisierbar (FOTO)

Krefeld (ots) -Eine kleine Geschichte zur Veranschaulichung, um die derzeitigeSituation des Internets zu erklären:"In einem abgelegenen Dorf wohnen alle tausend Einwohner in einemgroßen Haus. Geschützt werden sie von einem einzigen Wachmann. Fasttäglich bricht ein Dieb durch eines der über tausend Fenster ein.Wenn er einen Einwohner sieht, grüßt er ihn freundlich. AlleWertsachen nimmt der Einbrecher mit. Kein Einwohner wehrt sich.Schließlich hat der Wachmann allen eingetrichtert, dass er dereinzige Spezialist im ganzen Haus für Einbrecherbekämpfung sei. Erist auch nicht untätig. Erst kürzlich hat ihm der Hausbesitzertausend Kameras bewilligt, für jeden Einwohner eine. In den Wachraumpassen allerdings nur 10 Monitore. Den ganzen Tag schaltet derWachmann jetzt zwischen den Kameras um. Der Dieb kommt weiterhinjeden Abend.Verzweifelt wendet der Wachmann sich an den Hausbesitzer.Daraufhin bekommt er eine Software, die automatisch Bewegungen vonallen Kameras aufzeichnet. Nun ist der Wachmann glücklich. Nurwundert er sich ein wenig, dass der Hausbesitzer auch gleichzeitigeine Standleitung zu seinem Büro verlegen lässt.Der Einbrecher lässt sich nicht stören. Jeden Abend öffnet er einanderes Fenster und entnimmt alle Wertsachen.Das hindert den Hausbesitzer nicht daran, glücklich zu sein. Erkann im einzigen Supermarkt am Platz genau das anbieten, was dieEinwohner brauchen. Er weiß auch genau, was ihnen gestohlen wurde!?"Sicher ist diese Geschichte etwas überspitzt dargestellt. Aberähnliche prekäre Abhängigkeiten hat es in der Vergangenheit zuhaufgegeben, ob in der Sklaverei oder auch in den Firmensiedlungen großerIndustrieunternehmen. Verbesserungen wurden von Bürgerinitiativen,später auch in Form von Gewerkschaften und Parteien durchgesetzt. Inunserer Geschichte wäre die Lösung ganz einfach. Die Einwohner würdendie Kameras abmontieren und sich in Bürgerwehren selbst beschützen.So ähnlich funktionieren dezentrale IT-Konzepte. Sie stellen Toolszur Verfügung, damit jeder sich selbst schützen kann.In unserer Realität wäre es sehr komplex, sich von den sehrprekären Abhängigkeiten vom Internet schnell wieder zu trennen. ImGegensatz zu der Geschichte gibt es nicht einen Hausbesitzer, sonderneine Vielzahl von Datenverwertern, die an einem sicheren Internetderzeit nicht verdienen würden. Auch Parteien und Gewerkschaftengeraten immer mehr unter Verdacht, ihre Aufgabe nicht mehr erfüllenzu können.Man muss den Datenverwertern also ein Konzept anbieten, womit sieihre Wertschöpfung verbessern können, wenn sie gleichzeitig dieDatensouveränität der Nutzer berücksichtigen. Dezentralisierung lebtvon der Beteiligung vieler. Um bei unserer Geschichte zu bleiben, dieEinwohner müssen dem Hausbesitzer klar machen, dass sie mehrerwirtschaften könnten, wenn ihnen nicht permanent dieLebensgrundlage gestohlen würde. Sie wären dann auch bereit, mehrWaren im Supermarkt zu kaufen.An eine ähnliche Lösung tastet sich derDezentralisierungsspezialist Olaf Berberich in seinem "Bauplan fürdie digitale Gesellschaft" heran.Berberich meint: "Zugegeben, die Beziehungen zwischenGesellschaft, Wirtschaft und Technik im Rahmen der Digitalisierungsind komplex. Überschaubarer wird es, wenn man sich meinen Blick ausder Perspektive der Dezentralisierung und Anonymisierung aneignet."Sie finden- Informationen zum Bauplan für die digitale Gesellschaft unterhttp://gisad.eu/der-bauplan/ .- das Global Institute for Structure relevance, Anonymisation andDecentralisation i.G. unter http://gisad.eu .- Das GISAD Grundsatzprogramm unter http://dl.gisad.eu/wg.pdf .- die aktuellen Blogartikel unter http://www.finders.de .- die Vita von Olaf Berberich unterhttps://www.xing.com/profile/Olaf_Berberich2 .Folgen Sie dem neuen GISAD Twitter Account unterhttps://twitter.com/Olaf_Berberich .Pressekontakt:Olaf BerberichInitiator Global Institute for Structure relevance, Anonymisation andDecentralisation47708 Krefeld, Postfach 100852Tel. 02151-3872601Web: http://gisad.euMail: vip@gisad.euOriginal-Content von: getTIME.net GmbH i.L., übermittelt durch news aktuell