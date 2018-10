Wirtschaftlich heizen: Mehr Unabhängigkeit von Öl und Gas

Weitere Suchergebnisse zu "Brent Crude Rohöl ICE Rolling":

Frankfurt am Main (ots) - Moderne Holzfeuerungen ergänzen dieZentralheizungNachdem die Heizölpreise sich seit Januar 2016 mehr als verdoppelthaben und die Preise für Erdgas an die Ölpreisentwicklung gebundensind, ist ein sorgloses Heizen mit fossilen Energien endgültig passé.Insgesamt führt diese Entwicklung bei immer mehr Verbrauchern zueinem Umdenken: Sie suchen nach Alternativen, um den steigendenEnergiekosten zu entgehen. Eine Möglichkeit ist der Einsatz modernerFeuerstätten: Durch Heizkamine, Kamin- und Kachelöfen sowiePelletöfen können die Heizkosten entscheidend gesenkt werden. Daraufweist der Industrieverband Haus-, Heiz- und Küchentechnik e.V. (HKI)hin.In Ergänzung zur bestehenden Zentralheizung helfen moderneFestbrennstoffgeräte dabei, deren Verbrauch zu reduzieren und sorgenganz nebenbei für eine gemütliche Wohnatmosphäre sowie ein angenehmesRaumklima. In Kombination mit modernen Zentralheizungssystemen wiebeispielsweise einer Wärmepumpe kann sogar komplett auf fossileEnergien verzichtet werden.Feste Brennstoffe sind eine preisgünstige AlternativeDer Vorteil moderner Feuerstätten liegt in der Nutzung festerBrennstoffe. Bezogen auf ihren Heizwert sind Festbrennstoffe wieHolz, Holzpellets und Briketts deutlich günstiger als Heizöl undErdgas. Während Öl und Gas teuer importiert werden müssen, steht derheimische Energieträger Holz zeitlich unbegrenzt in ausreichenderMenge zur Verfügung: In Deutschland wächst jährlich mehr Holz nach,als tatsächlich benötigt wird.Heizen mit Holz aus ökologischer PerspektiveGrundsätzlich ist die Nutzung von Holz nicht nur in finanzieller,sondern auch in ökologischer Hinsicht von Vorteil: Bei seinerVerbrennung wird genau nur jene Menge Kohlendioxid (CO2) freigesetzt,die der Baum während der Wachstumsphase zuvor aufgenommen hat und dieohnehin beim natürlichen Zersetzungsprozess im Wald später wiederentweichen würde. Das frei gewordene Kohlendioxid wird wiederum vonnachwachsenden Bäumen aufgenommen, sodass ein geschlossener Kreislaufentsteht. Holz als Brennstoff ist somit CO2-neutral und hat keineAuswirkung auf den Treibhauseffekt.Gut zu wissen: Aufgrund moderner Verbrennungstechnik - eineroptimierten Luftzufuhr, der Verwendung neuer Materialien undausgeklügelter Konstruktionen - verursachen fabrikneue Öfen heute biszu 85 Prozent weniger Emissionen als alte Geräte.Weitere Informationen auch unter www.ratgeber-ofen.deKontakt:HKI Industrieverband Haus-, Heiz- und Küchentechnik e.V.Daniel JungReferent WirtschaftLyoner Str. 9D-60528 Frankfurt am MainTel.: +49 (0)69 25 62 68-105Fax: +49 (0)69 25 62 68-100E-Mail: info@hki-online.deInternet: www.ratgeber-ofen.dePressekontakt:Dr. Schulz Public Relations GmbHDr. Volker SchulzBerrenrather Str. 190D-50937 KölnTel.: +49 (0)221 42 58 12Fax: +49 (0)221 42 49 880E-Mail: info@dr-schulz-pr.deOriginal-Content von: HKI, übermittelt durch news aktuell