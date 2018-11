Wirtschaften für Wildtiere / Die Arbeit der Deutschen Wildtier Stiftung basiert auf vier Säulen

Hamburg (ots) - Die Deutsche Wildtier Stiftung finanziert ihreArbeit im Wesentlichen aus den Vermögenserträgen desStiftungskapitals. Das Stiftungskapital beträgt 111 Millionen Euro(Stand Dezember 2017). Die Deutsche Wildtier Stiftung verfügt überRücklagen von 30 Millionen Euro. Davon entfallen 6,9 Millionen Euroauf die jährlich wachsende Kapitalerhaltungsrücklage. DasEigenkapital der Stiftung betrug zum Ende des Geschäftsjahres 2017insgesamt 148,9 Millionen. "Bei der Anlage des Stiftungskapitals wirdeine konservative Strategie verfolgt", sagt Eva Goris,Pressesprecherin der Deutschen Wildtier Stiftung.Rund 86 Prozent der Aufwendungen verteilen sich auf die vierSäulen der Stiftungsarbeit: Wildtiere vor dem Aussterben bewahren,Lebensräume schaffen, Konflikte zwischen Wildtier und Mensch lösensowie Menschen für Wildtiere begeistern. Sowohl die Verwaltungskostenals auch die Kosten für allgemeine Öffentlichkeitsarbeit werdenausschließlich aus Vermögenserträgen finanziert. Daher kommen alleSpenden ohne Abzug den Naturschutz- und Naturbildungsprojektenzugute.Spenden sowie Gremien und Partner der Deutschen Wildtier Stiftungkönnen dem Jahresbericht(https://www.deutschewildtierstiftung.de/ueber-uns/jahresberichte)entnommen worden. So hat die Deutsche Wildtier Stiftung in 2017 anSpenden, Erbschaften und Bußgeldern 867.858 Euro erhalten. Davonkommen 321.000 Euro aus Erbschaften. "Uns berührt ganz besonders,wenn unsere Projekte in Testamenten berücksichtigt werden", sagtGoris.Die Stiftung erhielt von RWE Power in 2017 eine Spende von 1.000Euro. "Gemessen an anderen Spenden für die Arbeit der DeutschenWildtier Stiftung ist das ein eher marginaler Betrag", sagt diePressesprecherin der Deutschen Wildtier Stiftung und begegnet damitdem Vorwurf, die Stiftung sei von der Industrie abhängig.PressekontaktEva Goris, Pressesprecherin, Christoph-Probst-Weg 4, 20251 Hamburg,Telefon 040 9707869-13, Fax 040 9707869-19,E.Goris@DeutscheWildtierStiftung.de, www.DeutscheWildtierStiftung.deOriginal-Content von: Deutsche Wildtier Stiftung, übermittelt durch news aktuell