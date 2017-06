Wirtschaft rechnet 2017 mit 500.000 neuen Jobs

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - In diesem Jahr sollen in der deutschen Wirtschaft rund 500.000 neue Jobs entstehen: Das geht aus einer Umfrage des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK) hervor, berichtet die "Rheinische Post" (Montagsausgabe). Mit 130.000 neuen Beschäftigten werden demnach in keiner anderen Branche so viele neue Arbeitsverhältnisse geschaffen wie bei den Gesundheitsdienstleistern. Angetrieben werde die Nachfrage durch die alternde Gesellschaft sowie ein immer größeres Gesundheitsbewusstsein, heißt es nach Angaben der Zeitung in der DIHK-Analyse.