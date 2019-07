Wirtschaft pfui - Büromarkt hui - Büroflächenumsatz in den Big 7 bei 2 Millionen Quadratmeter

Frankfurt (ots) - Die konjunkturelle Lage hat sich auch in denMonaten April bis Juni nicht verändert. Im Gegenteil. Laut ConsensusEconomics soll das Wirtschaftswachstum 2019 nur noch bei 0,8 Prozentliegen, wobei der private Konsum mit einer prognostiziertenWachstumsrate von 1,5 Prozent nach wie vor die wesentliche Stützesein wird. Handelskonflikte und Unsicherheiten aller Orten lassenauch die Unternehmen in Bezug auf ihre Personalpläne vorsichtigeragieren. So stieg die Arbeitslosenquote im Mai erstmals seit fünfJahren wieder - wenn auch nur leicht - auf 5,0 Prozent an. Auch wenndie Binnenkonjunktur, die Dienstleistungsunternehmen, Handel und Bausich nach wie vor stark präsentieren, ausgleichen können sie dieEinbußen bei Produktion und Außenhandel nicht vollständig. Einernstes Zeichen hierfür ist das ifo-Beschäftigungsbarometer, das einesinkende Einstellungsbereitschaft der Unternehmen nicht nur beiIndustrie, sondern inzwischen auch bei Dienstleistern signalisiert.Die Nachfrage nach Büroflächen, gemessen als Umsatzvolumen, zeigteinen starken Zusammenhang mit dem Beschäftigungsbarometer,allerdings mit einem zeitlichen Verzug von rund sechs Monaten."Dies mag erklären, warum sich der Büro-Vermietungsmarkt in densieben Hochburgen Deutschlands nach wie vor stark präsentiert undsich zumindest anhand der nackten Zahlen noch kein Krisenmodus in derImmobilienwirtschaft erkennen lässt", so Timo Tschammler, CEO JLLGermany.Das Umfeld für flächensuchende Unternehmen bleibt herausforderndDer Büro-Vermietungsmarkt in den sieben Hochburgen bilanziert zurHalbzeit des Jahres ein ausgesprochen gutes Ergebnis. Rund 2 Mio. m²wurden im ersten Halbjahr 2019 vermietet oder an Eigennutzerverkauft, ein Plus von 5,4 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraumdes Vorjahres. "Was die Umsatzprognose für das gesamte Jahr angeht,bleiben wir allerdings bei den bereits im ersten Quartalkommunizierten rund 3,8 Mio. m². Dies unterstellt im Ergebnis eintendenziell etwas schwächeres zweites Halbjahr und folgt in der Logika) den beschriebenen Entwicklungen bei Konjunktur undBeschäftigung undb) den nach wie vor in Teilen äußert dramatischenFlächenengpässen, die sich auch in den kommenden Monaten nichtauflösen werden. Insofern hat sich an der grundlegendenMarktsituation auch im zweiten Quartal nichts geändert", erläutertTimo Tschammler.Was bedeutet das für Büronutzer? "Zumindest unter dem Aspekt derFlächenknappheit sehen sie sich zum Teil gezwungen, Büroflächenvermehrt vom Reißbrett zu mieten. Für 2019 erwarten wir, dass jederfünfte vermietete Quadratmeter Bürofläche in Deutschlands Big 7 eineFläche in einem projektierten Gebäude sein wird. Die Bereitschaft,sich attraktive Flächen frühzeitig zu sichern, ist also vorhanden. ImSchnitt der letzten drei Jahre wurden 60 Prozent allerVorvermietungen sogar mit einer Vorlaufzeit von ein bis drei Jahrenbis hin zur kompletten Fertigstellung des Gebäudes getätigt", erklärtHelge Scheunemann, Head of Research JLL Germany."In Bezug auf die Eintrübung des konjunkturellen Umfelds bleibtabzuwarten, inwieweit sich diese auch auf die den Büromarktdominierende Dienstleistungsbranche auswirken wird. Aktuell sehen wirzumindest noch keine Zurückhaltung bei der Realisierung vonUmzugsplänen. Der Immobilienmarkt wird aber nicht vollends immungegen wirtschaftliche Abschwungphasen sein können. Der aktuelleZyklus zeigt allerdings die Besonderheit starker Angebotsknappheit,so dass auch bei sinkender Nachfrage oder gar negativerFlächenabsorption die Leerstände nicht in die Höhe schießen. Diesdürfte dazu führen, dass bei einem möglichen Abschwung die Mietpreisenicht einbrechen werden", betont Timo Tschammler.Zeigten die sieben Immobilienhochburgen zum Ende des erstenQuartals ein noch sehr heterogenes Bild, so haben sie sich imJahresverlauf angeglichen. In allen Big 7 Märkten bis auf Münchenwurden teilweise kräftige Umsatzsteigerungen registriert, amstärksten in Stuttgart mit fast 21 Prozent, gefolgt von Hamburg mitknapp 15 Prozent. Für Frankfurt und Köln ging es nochmal um jeweilsrund 8 Prozent nach oben. Auch wenn sich bayerische Metropolegemeinsam mit Berlin (jeweils ca. 418.000 m²) wieder an der Spitzedes Umsatzvolumens positioniert, verzeichnet die Stadt an der Isarmit knapp 11 Prozent ein Minus in der Jahresbilanz. "Bemerkenswertaus unserer Sicht ist dieses Umsatzergebnis umso mehr, als dass es inden letzten drei Monaten außer in Berlin und Frankfurt keineherausragenden Anmietungen eines Betreibers von Flexible Office Spacegab. Diese Betreiber haben sich anscheinend eine Verschnaufpausegegönnt, bleiben aber expansiv und haben nach wie vor Pläne für einenweiteren Ausbau ihrer Flächen, mittlerweile nicht mehr nurausschließlich in den Big 7", so Helge Scheunemann.Wie Eis in der Sonne: das kurzfristige Flächenangebot schmilztdahinNichts Neues beim Thema Leerstand. Die Werte des kurzfristigverfügbaren Angebots sind rückläufig, und zwar immer noch deutlich.In den Big 7 stehen flächensuchenden Unternehmen aggregiert aktuellnur noch etwas mehr als 3 Mio. m² zur Verfügung und damit rund 1 Mio.m² weniger (24%) als noch vor zwölf Monaten. "In Relation zumUmsatzvolumen von knapp 2 Mio. m² ergibt sich damit ein Verhältnisvon Leerstand zu Umsatz von 1,5, d.h. bei gleichbleibender Nachfragewären, vorausgesetzt jeder Umsatz ist ein Zuzug oder eine Expansion,in neun Quartalen sämtliche aktuell leerstehenden Flächen vermietet",macht Helge Scheunemann eine theoretische Rechnung auf. Die über dieBig 7 aggregierte Leerstandsquote notiert aktuell bei knapp 3,3Prozent und damit noch einmal einen Prozentpunkt unter demVorjahresquartal.In jeder der Big 7 bis auf Stuttgart reduzierten sich dieLeerstandsflächen im Jahresvergleich im zweistelligen Prozentbereich,die Spanne reicht dabei von -16 Prozent in Frankfurt bis zu - 42Prozent in Berlin. In der Bundeshauptstadt sank die Leerstandsquotedamit auf 1,8 Prozent. Kann es noch tiefer gehen? Ja, es kann. BisJahresende wird sich der Leerstand über alle sieben Hochburgen hinwegauf 3,1 Prozent reduzieren. "Eine echte Entspannung ist angesichtsder nach wie vor moderaten Neubauvolumina nicht in Sicht mit allenpositiven (u.a. weiteres Mietwachstum aus Sicht der Eigentümer) undnegativen (u.a. keine adäquate Auswahl an modernen Neubauflächen ausSicht der Unternehmen) Implikationen", so Timo Tschammler.Anstieg der Fertigstellungen nur in Berlin und StuttgartIm ersten Halbjahr 2019 wurden in den Big 7 in der Aggregationrund 435.000 m² fertiggestellt. Das sind immerhin rund 30 Prozentmehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Wie sehr dieses Bildaber trügt, wird durch einen detaillierteren Blick deutlich:1. Der Anstieg der Neubauten fokussiert sich ausschließlich auf zweider sieben Städte, nämlich Berlin und Stuttgart. In derBundeshauptstadt stieg das Fertigstellungsvolumen um fast 60 Prozentauf knapp 120.000 m² und in Stuttgart gar um 169 Prozent auf fast171.000 m² an. In allen anderen Hochburgen reduzierten sich dieFertigstellungszahlen weiter und zwar zwischen 21 Prozent in Köln und96 Prozent in Frankfurt.2. Trotz des Anstiegs der Neubauten in Berlin und Stuttgart sankendort die Leerstände weiter. Dies zeigt, dass immer noch zu wenig anNeubauflächen entsteht, um die nach wie vor vorhandene Nachfrage nachmodernen Büroflächen zu befriedigen.Dennoch: der Neubau zieht an und für die nächsten Jahre sind rund4,4 Mio. m² im Bau, die bis 2022 den Märkten zugeführt werden.Besonderer Fokus liegt dabei auf Berlin mit rund 1,5 Mio. m² und aufMünchen mit knapp 0,87 Mio. m². Wie sehr aber Neubauflächen imaktuellen Zyklus gefragt sind, zeigt der Blick auf die Flächen, dieim Moment noch frei zur Verfügung stehen. Dies sind nicht einmal mehr2 Mio. m², d.h. rund 45 Prozent aller im Bau befindlichen Flächen.Alle übrigen Flächen haben bereits vor Fertigstellung einen Nutzergefunden. "Oder anders gesagt: in jeder der Big 7 stehen bis 2022 imSchnitt lediglich 285.000 m² freie Neubauflächen zur Verfügung.Deutlich zu wenig, um den gesamten Bedarf zu decken und ebenfalls zuwenig, um signifikanten Druck von der Entwicklung der Mietpreise zunehmen", so Timo Tschammler.Mietpreise ziehen weiter an - Steigerungen auch in SekundärlagenDas immer noch bestehende Missverhältnis von Angebot und Nachfragebefeuert das Mietpreiswachstum weiter. Der JLL-Spitzenmietpreisindexlegt weiter zu, im Jahresvergleich um weitere 7,6 Prozent, hat damitmit knapp 213 Punkten den höchsten Stand seit 1992 erreicht. "BisEnde des Jahres wird ein weiterer Anstieg auf dann rund 218 Punkteerwartet, dies entspräche einem Plus von 5,4 Prozent im Vergleich zumJahresende 2018", prognostiziert Timo Tschammler. Und HelgeScheunemann ergänzt: "Neben den Spitzenlagen in den Städten sind esvor allem die Nebenlagen oder andere Büroteilmärkte, die relativgesehen sogar noch höhere Wachstumswerte als die jeweiligen Top-Lagenaufweisen. Hierzu gehören Mediaspree und Kreuzberg in Berlin, derOlympia- und Arabellapark in München oder der Hafen in Düsseldorf."Pressekontakt:Dorothea Koch, Tel. 069 2003 1007, dorothea.koch@eu.jll.comOriginal-Content von: Jones Lang LaSalle SE (JLL), übermittelt durch news aktuell