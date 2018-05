Wirtschaft fordert Bundesregierung zu höheren Investitionen auf

BERLIN (dpa-AFX) - Die deutsche Industrie hat die große Koalition zu deutlich höheren Investitionen aufgefordert.



"Es ist kontraproduktiv, den historisch einmaligen Spielraum für Zukunftsinvestitionen ungenutzt verstreichen zu lassen", kritisierte der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI), Joachim Lang, am Sonntag in Berlin. Die derzeit gute Konjunktur werde nicht automatisch so weiterlaufen. "Deutschland muss Wachstum und Innovation fördern, statt sich auf sozialpolitische Umverteilung zu konzentrieren."

Am Mittwoch werden die Ergebnisse der neuen Steuerschätzung vorgestellt. Erwartet werden steigende Einnahmen im Vergleich zur Herbst-Schätzung. Lang sagte, die Regierung solle die erwarteten Rekordeinnahmen der öffentlichen Haushalte weitaus stärker für Investitionen nutzen. Auch die Steuerbelastung der Firmen müsse sinken. "Bislang lässt die Bundesregierung die Unternehmen links liegen", sagte Lang. "Das muss sich ändern. Die Koalition muss noch in diesem Jahr den Einstieg in die steuerliche Förderung von Forschung und Entwicklung schaffen."/hoe/DP/he