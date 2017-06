Wirtschaft: Verirrt im Web 2.0-Wald / Corporate Social Media: Unternehmen setzen auf falsche Plattformen

Hamburg (ots) - Welches sind die wirklich wichtigenSocial-Media-Kanäle für Unternehmen? Nach Ansicht ihrerFührungsetagen vor allem Facebook und Twitter. Die Hälfte befragterTop-Manager sieht Facebook als erfolgskritisch für ihr Unternehmenan, ein Viertel Twitter. Alle anderen Social-Media-Kanäle fallen fürdie Führungskräfte nur unter "ferner liefen". Das zeigt eine Umfrageder dpa-Tochter news aktuell und der KommunikationsberatungFaktenkontor. Befragt wurden 200 Geschäftsführer, Vorstände undFührungskräfte aus Unternehmen aller Branchen und Größenklassen und367 Mitarbeiter aus deutschen Pressestellen.Xing und Youtube sprechen immerhin noch je 21 Prozent derbefragten Unternehmenslenker eine kritische Relevanz zu. Blogs sehenhingegen nur 13 Prozent der Führungskräfte als wichtig für ihrUnternehmen an, Internet-Foren nur jeder zehnte."Für viele Unternehmen ist die Fokussierung auf Facebook undTwitter in ihrer Social-Media-Kommunikation nicht klug", warnt Dr.Roland Heintze, Geschäftsführender Gesellschafter undSocial-Media-Experte des Faktenkontors. "Unternehmen sollten dort imWeb 2.0 aktiv sein, wo sich ihre Zielgruppen bewegen und die ausUnternehmenssicht relevanten Themen diskutieren. In vielen Branchenist das gerade bei Facebook und Twitter nicht der Fall."Das zeigt ein Vergleich mit den Ergebnissen des aktuellen,repräsentativen Social-Media-Atlas, für den 3.500 Internet-Nutzerbefragt wurden. Die Studie zeigt: In vielen Fällen sind gerade dieetwas unauffälligen, aber sehr praktischen Internet-Foren der Kanalder Wahl, wenn Verbraucher nach Informationen zu Produkten oderDienstleistungen suchen, um eine Kaufentscheidung zu treffen. Sohaben zum Beispiel 17 Prozent der Internet-Nutzer in Deutschlandinnerhalb eines Jahres über die "virtuellen Schwarzen Bretter"Informationen über Medikamente und Therapien gesucht. Facebook liegthier hingegen mit zwölf Prozent noch hinter Youtube mit 14 Prozent.Geht es um Unterhaltungselektronik, ist das Video-Portal sogar diewichtigste Informationsquelle im Web 2.0: Ein Viertel derInternet-Nutzer in Deutschland hat sich bei Youtube innerhalb vonzwölf Monaten über Produkte dieser Branche informiert."Bevor man sich als Unternehmen blind auf Facebook und Twitterstürzt, sollte man zunächst eine fundierte, passendeSocial-Media-Strategie entwickeln", rät Social-Media-Experte Heintze."Dazu gehört zum einen, Ziele festzulegen und Zielgruppen zuidentifizieren. Und zum anderen, darauf aufbauend die richtigenKanäle auszuwählen, zum Beispiel mit Hilfe einerKommunikationsumfeldanalyse."Für "Social Media aus Sicht von Führungskräften und Pressestellen"(Hamburg, April 2017) von der Kommunikationsberatung Faktenkontor undder dpa-Tochter news aktuell wurden 200 Geschäftsführer, Vorständeund Führungskräfte aus Unternehmen aller Branchen und Größenklassenund 367 Mitarbeiter aus Pressestellen verschiedener Unternehmen imJanuar und Februar 2017 online befragt. Alle Ergebnisse sind aufganze Zahlen gerundet.Der Social-Media-Atlas erfasst seit 2011 jährlich auf Basis einerrepräsentativen Umfrage die Nutzung Sozialer Medien in Deutschlandund dient Unternehmen als unverzichtbare Grundlage zur strategischenPlanung ihrer Social-Media-Aktivitäten. Die Studie liefert unteranderem belastbare Fakten darüber, welche Dienste im Web 2.0 von wemwie intensiv genutzt werden, welche Themen auf welchen Kanälendiskutiert werden und inwieweit Soziale Medien Kaufentscheidungenbeeinflussen. Der Social-Media-Atlas wird von derBeratungsgesellschaft Faktenkontor und dem Marktforscher Toluna inKooperation mit dem IMWF - Institut für Management- undWirtschaftsforschung herausgegeben.Für den aktuellen Social-Media-Atlas (Hamburg, Januar 2017) wurden3.500 nach Alter, Geschlecht und Bundesland repräsentativeInternetnutzer ab 14 Jahren in Form eines Online-Panels zu ihrerSocial-Media-Nutzung befragt. Erhebungszeitraum war das vierteQuartal 2016. Die Ergebnisse sind auf ganze Zahlen gerundet. Diekomplette Studie mit allen Ergebnissen kann unterhttp://www.faktenkontor.de/faktenkontor-studien/ gegen eineSchutzgebühr von 360,- Euro zzgl. MwSt. bestellt werden.Faktenkontor ist der Berater für Unternehmens- undVertriebskommunikation. 