Wirtschaft in MOE brummt dank Privatkonsum / Coface: 500 größte Firmen mit mehr Umsatz, mehr Gewinn und mehr Mitarbeitern

Mainz (ots) - Die Wirtschaft in Mittel- und Osteuropa (MOE) läuftgut. Die 500 größten Unternehmen steigerten Umsatz, Gewinn undBeschäftigungszahl. Das hat die jährliche Studie desKreditversicherers Coface "CEE Top 500" ergeben. Das BIP-Wachstumerreichte im vergangenen Jahr 4,5 Prozent und damit den höchstenStand seit acht Jahren. Und die Aussichten sind weiter gut."2017 war ein Spitzenjahr für die MOE-Länder und ihre Big Player",fasst Declan Daly, Coface-CEO für Mittel- und Osteuropa, dieErgebnisse der jüngsten Coface-Studie zu den 500 größten Unternehmender Region zusammen. "Die Gründe für das Wachstum sind vielfältig,aber stärkster Treiber war der Privatkonsum. Hinzu kommt der erhöhteExport. Die Erholung der Eurozone spielt ebenso eine Rolle wie eineverbesserte Nachfrage aus Russland", erläutert Daly. 80 Prozent allerAusfuhren aus der Region gehen in die EU. Russland bleibt für einigeLänder, beispielsweise die baltischen Staaten, ein wichtigerHandelspartner.Top 500 punkten in Umsatz, Gewinn und BeschäftigungIn der Studie ordnet Coface die größten 500 Unternehmen in Mittel-und Osteuropa nach ihrem Umsatz ein und analysiert relevante Datenwie die Zahl der Mitarbeiter, die Rahmenbedingungen der Unternehmen,Branchen und Märkte. Auch die neuen Bonitätsprüfungen der Cofacewerden berücksichtigt. Die Unternehmen erlebten 2017 ein günstigesmakroökonomisches Umfeld. So stieg die durchschnittlicheBIP-Wachstumsrate mit 4,5 Prozent auf den höchsten Stand der letztenacht Jahre, nach 3,1 und 3,7 Prozent in den Vorjahren. Damitschlossen die Top-500-Unternehmen das Jahr mit einem Umsatzplus von11,8 Prozent auf 652 Milliarden Euro und einem Anstieg derBeschäftigungsquote von 4,7 Prozent auf 2,4 Millionen Menschen ab.Noch höher war die Steigerung des Reingewinns um 16,2 Prozent in den500 größten Unternehmen.Spitzenposition für Automobil/TransportDie drei Schlüsselbranchen der größten Unternehmen(Automotive/Transport, Öl/Gas, Handel) stehen für fast 60 Prozent desUmsatzes, wenngleich der Anstieg des Gesamtumsatzes 2017 von allenBranchen getragen wurde. Ebenso entwickelte sich der Reingewinn fürdie meisten Unternehmen positiv. Die Steigerungsraten liegen zwischenfünf Prozent in der Holz- und Möbelindustrie und 51,4 Prozent beiTextilien, Leder und Bekleidung. Den höchsten Gesamtumsatzverzeichnete die Branchengruppe Mineralien, Chemikalien, Erdöl,Kunststoffe und Pharma (Öl/Gas) mit 9,5 Milliarden Euro. DieBauwirtschaft kämpfte erneut und war die einzige Branche mit einemenormen Nettoverlust von -118,6 Prozent, wenngleich auch mit einemUmsatzplus von 16 Prozent.Automobilindustrie lebt von Nachfrage aus WesteuropaAutomobil/Transport als größter Sektor profitierte von derwachsenden Nachfrage aus Westeuropa, wohin der Großteil derProduktion exportiert wird. In MOE wächst der Anteil derAutomobilunternehmen. Die bereits etablierten Unternehmen erhöhtenihre Kapazitäten. So wurden neue Werke von Jaguar Land Rover in derSlowakei und BMW in Ungarn errichtet. Das traditionelle Rückgrat derTop 500, der Sektor Öl/Gas ist wieder auf Kurs. Mineralien und Erdölprofitierten von einer Erholung der Ölpreise und einer steigendenNachfrage. Chemie und Kunststoffe verzeichneten dank neuerInvestitionen und einer soliden Nachfrage im In- und Ausland einehöhere Produktion. Die Pharma-Branche profitierte von einemsteigenden Haushaltskonsum in einer alternden Bevölkerung sowiepositiven Auswirkungen ausländischer Direktinvestitionen (FDIs) undeiner höheren Nachfrage auf den Auslandsmärkten. Der dritte Sektorauf dem Podium ist der Handel. Haupttreiber des Wachstums ist derprivate Konsum, der sich vor allem 2017 durch sinkendeArbeitslosigkeit und steigende Löhne beschleunigte. Der Handel istmit fast einem Drittel aller Beschäftigten erneut der wichtigsteArbeitgeber. Das ist eine Steigerung um 6,3 Prozent gegenüber 2016.Optimismus für 2018 und darüber hinausDie Aussichten sind nach Coface-Einschätzung gut, wenngleich miteiner Abschwächung der wirtschaftlichen Expansion zu rechnen sei."Nach dem Spitzenwachstum 2017 prognostiziert Coface für 2018 plus4,1 Prozent und das kommende Jahr 3,4 Prozent in der MOE-Region",erklärt Grzegorz Sielewicz, Regional Economist bei Coface für Mittel-und Osteuropa. Die Verlangsamung werde aber nicht weitreichend sein,und die Unternehmen könnten weiter von einer soliden Nachfrageausgehen. "Die Haushalte werden weiterhin durch eine niedrigeArbeitslosigkeit und steigende Löhne unterstützt. Der erneuteAufschwung bei Investitionen wird ebenfalls einen positiven Beitragzum Wachstum leisten." Allerdings sei der Arbeitskräftemangel in derRegion auf ein hohes Niveau gestiegen. Das könne die wirtschaftlicheExpansion einschränken.Chancen für Deutschland"Die positive wirtschaftliche Situation in den MOE-Ländern hatauch für Deutschland Auswirkungen. Unsere Unternehmen haben guteChancen von dem anhaltenden Wirtschaftswachstum zu profitieren",betont Katarzyna Kompowska, Regional CEO für Nordeuropa und CountryManagerin Deutschland bei Coface. "Handelspartner müssen sich aberauf eine verlangsamte Konjunktur im MOE-Raum einstellen." 